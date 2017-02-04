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Ercan Karakaş'ın annesi Çanakkale'de toprağa verildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de yaşamını yitiren Kültür ve Turizm eski Bakanı Ercan Karakaş'ın annesi 81 yaşındaki Firdevs Karakaş son yolculuğuna uğurlandı. CHP'den 19'uncu ve 20'inci dönem İstanbul milletvekilliği,...

Ercan Karakaş'ın annesi Çanakkale'de toprağa verildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de yaşamını yitiren Kültür ve Turizm eski Bakanı Ercan Karakaş'ın annesi 81 yaşındaki Firdevs Karakaş son yolculuğuna uğurlandı.
CHP'den 19'uncu ve 20'inci dönem İstanbul milletvekilliği, 50'inci koalisyon hükümetinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Ercan Karakaş'ın annesi Firdevs Karakaş, gece saatlerinde yaşlılığa bağlı vefat etti. Firdevs Karakaş, bugün Çanakkale merkeze bağlı Çıplak Köyü'nde, ikindide kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına toprağa verildi.
Cenaze törenine Ercan Karakaş'ın yanı sıra aile yakınları ve sevenleri katıldı.

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