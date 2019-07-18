Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi / Ek fotoğraflar
18 Temmuz 2019 Perşembe 18:41
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