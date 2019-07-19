Erbil'de konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP'li vekilin ağabeyi

IRAK'ın Erbil kentinde, Türk konsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın (27), HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.Erbil Emniyet Müdürlüğü, 17 Temmuz günü bir restoranda Türkiye Başkonsolosluğu'nda görevli Osman Köse'nin şehit edildiği, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin Mazlum Dağ olduğunu açıkladı. Diyarbakır doğumlu olan terörist Mazlum Dağ'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

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