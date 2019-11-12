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Erbaş, Adıyaman'da 'Peygamberimiz ve Aile' konferansına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferansa katıldı. Erbaş burada yaptığı konuşmada, Allah Resulü, Kuran ifadesiyle, 'Sizi karanlıklardan...

GENEL 12.11.2019, 19:42

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferansa katıldı. Erbaş burada yaptığı konuşmada, Allah Resulü, Kuran ifadesiyle, 'Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderildi' ifadesiyle cahiliyetin en azgınlaştığı bir dönemde bütün insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir peygamberdir dedi.
Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilk olarak Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'i ziyaret etti. Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak Türkiye Petrolleri (TP) konferans salonuna geçti. Burada düzenlenen 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferansta konuşan Erbaş, Hazreti Muhammed'in yeryüzündeki cehaleti ortadan kaldırmak için gönderildiğini ifade ederek şunları söyledi
1441 yıl olmuş hicretten bu yıla kadar, hicret öncesi de var. Allah Resulü, Kuran ifadesiyle, 'sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderildi' ifadesiyle cahiliyetin en azgınlaştığı bir dönemde bütün insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir peygamberdir. Ve kıyamete kadar cehaleti ortadan kaldırmak, karanlıkları ortadan kaldırmak için onun getirdiği Kuran-ı Kerim bütün insanlığın önünde rehber olacak ve Allah Resulü sünneti ile insanlık aydınlanmaya devam edecektir. Rabbimiz bütün toplumlara peygamber gönderdiğini Kuran-ı Kerim'de ifade buyuruyor, 'Biz her ümmete bir peygamber gönderdik'. O peygamber gönderildiği ümmeti sadece Allah'a ibadet etmelerini onlara tabilik etsin Allah'tan başkasına tapmaktan uzak dursun diye her ümmete bir peygamber gönderildi. O peygamberler vazifelerini yaptılar, davetlerini yaptılar. Allah Resulü efendimiz İslam'ın son peygamberi efendimiz bütün insanlığa gönderildi. Önceki peygamberler toplumlarına gönderildiler. Ama Allah Resulü efendimiz bütün insanlığa gönderildi. Bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam. Bizim inancımıza göre yeryüzünde insanoğluna verilen en büyük nimetin İslam olduğunu anlıyoruz. Müslüman olmak onun için en büyük nimettir.  Bütün peygamberler yeryüzünden cehaleti kaldırmak için gönderildi. Allah Resulü karanlıktan aydınlıklara çıkartılmak için gönderildi. Ve öyle bir cehalet vardı ki; onun geldiği dönemde kız çocukları diri diri toprağa gömülecek kadar cehalet azgınlaşmıştı. İnsanlar pazarlarda köle alıyorlardı, köle satıyorlardı. Faiz, tefecilik öyle bir azgın hale gelmişti ki; sömür düzeni adeta çarkları işliyordu. Irkçılık almış başını gidiyordu onlarca yıl ırk savaşları vardı. Kabile savaşları vardı. O yüzden Allah Resulü efendimiz İslam'ın son peygamberi olarak gönderildi dedi.

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