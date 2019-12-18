Erbaa'da 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Yerli Malı Haftası sebebiyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Harun Yüksel...
İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Yerli Malı Haftası sebebiyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Harun Yüksel Ortaokulu’nda yaşandı. Öğrenciler, okulda Yerli Malı Haftası için evlerden getirdikleri yiyecekleri yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan toplam 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine öğretmenleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerden 37’si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 4 öğrencinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çocukların okulda yediği yiyeceklerden incelenmek üzere numune aldı.
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