Enver Aysever'e para cezası



Hayati KILIÇ/İSTANBUL, () 27 Kasım 2015 tarihli Birgün gazetesindeki yazısının içeriğinde TBMM'yi alenen aşağıladığı iddiasıyla ve 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan gazeteci Enver Aysever, “Hakaret" suçundan 10 bin 620 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Aysever'in kabul etmemesi nedeniyle Hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddesinin değerlendirilmediğini belirtti.

AYSEVER : İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKIMI KULLANDIM

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Enver Aysever ile şikayetçi TBMM vekili Fazilet Nurel Uğural katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Enver Aysever, bir suçunun olduğuna inanmadığını belirterek, “Benim inancım hukuk düzeninin güçlünün yanında değil ancak haklının yanında olması gerektiği yolundadır. Aslında meclis başkanı da benim yazdığım sözlerin hakaret olmadığını biliyor. AİHM içtihatlarında halkın daha çok eleştirel yaklaşması gerektiği ön plana çıkarılır. Biz bu nedenlerle bu tür davalarda hem zaman hem enerji kaybediyoruz. Mahkeme de biliyor ki çağdaş ülkelerde bu tür açıklamalar her zaman ifade özgürlüğü içerisinde kabul edilir. Ben bu yazıda ifade özgürlüğü hakkımı kullandım. Adeletin yerini bulması için beraat kararı verilmesini talep ediyorum. Bu kararın da bu anlamda örnek teşkil etmesini istiyorum. Suçlu olmadığıma inandığım için hiçbir erteleme talebim yoktur" dedi.

TBMM avukatı Uğural, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, sanık Enver Aysever'i, “Hakaret" suçundan 10 bin 620 TL adli para cezasına çarptırdı. Verdiği cezanın 10 eşit taksitle ödenmesine de karar veren mahkeme, sanığın kabul etmemesi nedeniyle Hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddesinin uygulanmasının değerlendirilmediğini belirtti.

"BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ"

Duruşma çıkışı Enver Aysever kendisine destek olmak için gelen CHP İstanbul il Başkanı CemaL Canpolat ile birlikte açıklama yaptı. Aysever yaptığı açıklamada "Bugün 301'den açılan bir davayı yaşadık. Davanın 301'den devam edemeyeceğini anlayınca mahkeme yanına bir de hakaret davası ekledi. Bundan da bir cezaya hükmetti. İfade özgürlüğünün ayaklar altına alındığı bir ülkede sonuç itibarıyla şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Şaşırmayı istermiydik? Mutlaka isterdik. Tabi netice itibarıyla boyun eğecek halimiz yok. Bu kadar basın emekçileri bedel ödemişken,bu kadar basın emekçileri mapustayken, bizim aldığımız bu ceza çokta öne çıkarılmayacak bir mesele. Fakat şunu söyleyelim ben ve benim gibi arkadaşların hiç birinin suçlu olmadığını bende biliyorum,siyasi iktidarda biliyor, mahkemede biliyor. Bu düzen böyle gitmez bizde boyun eğmeyiz" dedi.

"BURAYA GELMEKTEN ÜZÜLÜYORUZ"

CHP İstanbul il Başkanı Cemal Canpolat ise yaptığı açıklamada "Buraya gelmekten hakikaten üzülüyoruz. Çünkü ülkede onlarca yargılanması gereken insan varken herkes dışarıdan seyrediyor.Düşüncelerinden dolayı yüzlerce gazetecinin yargılanması ülkemiz adına son derece üzücüdür. Yoksulun sahipsizin, onurlu namuslu insanların haklarını savunacak bir hukkuk sistemine ihtiyaç vardır" dedi.

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