Ensar Vakfı’nın belediyeden bina kiralamasına yargı engeli

BURSA, () - BURSA’nın merkez Osmangazi İlçe Belediyesi tarafından 2013 yılında restore edilen Abdal Kültür Merkezi’nin, Ensar Vakfı'na aylık 625 liraya kiralanmasına itiraz eden CHP Osmagnazi İlçe Başkanı İsmet Karaca’nın, İdare Mahkemesi'nde açtığı davada, yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Belediyenin verilen karar için yürütmenin durdurulması amacılma yaptığı itirazı ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi reddetti.

Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Abdal Caddesi Tahıliçi Sokak'taki Abdal Kültür Merkezi’nde, Aralık 2013’te restorasyon çalışmaları başladı. Çalışmaların 2015 yılında sona ermesinin ardından Osmangazi Belediye Meclisi, kültür merkezinin ihale usulü ile kiraya verilmesine karar verdi. 2016 yılının şubat ayında yapılan ihaleye İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şubesi ile Ensar Vakfı Bursa Şubesi üyeleri katıldı. Pazarlık usulü ile gerçekleşen ihalede, Abdal Kültür Merkezi’nin aylık 625 liraya 10 yıl süreyle Ensar Vakfı Bursa Şubesi'ne kiralanmasına karar verildi.

İhalenin yapılma şekli ve kira bedelinin düşük olmasına tepki gösteren CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca, ihalenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Bursa 2’nci İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Mahkeme, encümen tarafından yapılan ihalenin 'hukuka uyarlı olmadığı' sonucuna vararak, uygulanması halinde telafisi güç zararlara neden olacağı gerekçesiyle geçen kasım ayında yürütmennin durdurulmasına karar verdi.

Bursa 2’inci İdare Mahkemesi’nin bu kararına Osmangazi Belediyesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne etti. Mahkeme belediyenin yaptığı itirazı reddetti.

CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, bu karara göre hukuksuz işleme son verilmesini isteyerek, "Ensar Vakfı'nın burayı acilen tahliye etmesi gerekmektedir. Bu konuda kanunun uygulanması için ihtar çekilmiştir" denildi.

CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca, binanın boşaltılmaması halinde binanın önünde hergün eylem yapacaklarını söyledi.

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