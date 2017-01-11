Ensar Vakfı tartışması mikrofon kapattırdı, CHP grubu Meclis'i terk etti

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, () ENSAR Vakfı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde çıkan tartışmada, CHP’li meclis üyesinin konuşmasına devam etmesine izin verilmeyince CHP’li üyeler Meclisi terk etti. Meclis oturumu, CHP’li üyeler olmadan devam etti.

İBB Meclisi’nin Ocak ayı oturumlarında İBB CHP’li Meclis üyesi Seyit Ali Aydoğmuş gündem dışı söz alarak, 6 Ocak 2017’de toplanan Bahçelievler Belediye Meclisinde, Safiye Sultan Kız Yurdu’nun FETÖ terör örgütünden alınarak Ensar Vakfı’na verilmesini meclise taşıdı.

ENSAR VAKFI MİKROFON KAPATTIRDI

Aydoğmuş, konuşması sırasında, Meclis birinci Başkanvekili Ahmet Selamet tarafından birkaç kez “tahrik edici ve itham edici sözler kullanmaması” yönünde uyarıldı. Aydoğmuş’un konuşmasına Ensar Vakfı için ‘sabıkalı’ ifadesini kullanması ve sözlerine ‘Şimdi size sabıkalarını sayacağım’ diyerek devam etmesiyle, Meclise başkanlık eden Ahmet Selamet mikrofonun kapattırılması talimatını verdi. Konuşmasının tamamlanmasına izin verilmeyen Aydoğmuş, “Mikrofonun sesini kesmekle susturamazsınız, bunu mecliste yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Mecliste çıkan tartışma sonucu Meclis birinci Başkanvekili Ahmet Selamet 10 dakika ara verdi.

MECLİS BAŞKANI ARA VERDİ, CHP’LİLER MECLİSİ TERK ETTİ

CHP’li Meclis üyeleri Selamet’in müdahalesine tepki göstererek salonu terk etti. 10 dakikalık aranın ardından meclise dönmeyen CHP Grubunu, Grup Sözcüsü Tonguç Çoban temsil etti.

“ÜSLUBUNU DÜZELTMESİ KONUSUNDA UYARDIM”

Aranın ardından kürsüden açıklama yapan Ahmet Selamet “Meclis Başkanı olarak konuşmalar sırasında diğer tarafı rahatsız edici üsluplar kullanmaması, üslubunu düzeltmesi konusunda uyardım” diyerek Aydoğmuş’un aynı üslubu sürdürmesi nedeniyle müdahale ettiğini söyledi. Konuşmaların ‘toplumun ortama algısı çerçevesinde yapılması gerektiğini belirten Selamet, “Bu toplumda doğru olarak ne algılanacaksa, bu konuşmalar yapılabilir. Bu toplumda yanlış olarak ne algılanacaksa yapılamaz düşüncesindeyim” dedi.

“ENSAR VAKFI ADINA SÖYLENEN SÖZLERİ KABUL ETMİYORUZ”

İBB’nin Ak Parti Grup Başkanvekili Yardımcısı Faruk Aydın ise aynı zamanda Ensar Vakfı Şube Başkanı görevini sürdürdüğünü belirterek “Ensar Vakfı kamu yararı taşıyan, milletimize hizmet eden bir vakıf. Vakıf adına söylenen sözleri asla vakıf olarak kabul etmiyoruz. Bu sözleri kendisine iade ediyorum” diye konuştu.

Tartışmanın ardından Meclis oturumu CHP grubu olmadan devam etti.

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