Enkazdan 18 saat sonra kız çocuğu kurtarıldı (1)

Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL, () KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(FOTOĞRAF)
Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL, () KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. (FOTOĞRAF)
07 Şubat 2019 Perşembe 11:32
Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL, () KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(FOTOĞRAF)
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