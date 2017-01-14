Ali AKSOYER/İSTANBUL() ZEYTİNBURNU'nda dün akşam saatlerinde çöken ve iki kişinin ölümüne neden olan binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bölgede tedbir amaçlı olarak yakındaki binalarında boşaltıldığı ve inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Zeytinburnu'nda dün akşam saatlerinde daha önceden boşaltılan bir bina çökmüştü. Olayda kaldırımda yürüyen iki kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları gecenin ardından gündüzde devam etti. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında aşırı derecede toz çıkması nedeniyle ekipler zaman zaman enkaz alanına su sıkıyor.Bölgede yıkılan binaya komşu tehlikeli olabilecek binalarında ekipler tarafından boşaltıldığı ve bu binalarda inceleme yapılacağı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)