Enkaz altından kurtulan minik Samet yeni evine kavuştu

İSTANBUL () - İSTANBUL Arnavutköy’de hazine üzerine kurulan iki gecekondu heyelan nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Enkaz altında kalan ailenin en küçük ferdi 8 yaşındaki minik Samet’e ve afetzede ailenin diğer fertlerine Arnavutköy Belediyesi yardım eli uzattı.

Kardeşinin enkaz altında kalmasından dolayı büyük korku yaşayan 9 yaşındaki Enes, “Kardeşim enkaz altında kaldı, arka camdan çıkarttık. Çok zor kurtardık ama bir şey olmadı” dedi. Enkaz altından son anda kurtarılan minik Samet ise başından geçen felaketi, “Kocaman bir toprak geldi ve ev gitti. Odanın camını kırdık, oradan çıkarıldım. Önce çıkarıldığım oda sonra salon yıkıldı. Daha sonra arabaya büyük bir ağaç düştü, arabanın camları kırıldı” sözleriyle anlattı.

OYUNCAK ARABAYLA GELEN MUTLULUK

Çocukların hafızalarından facianın izlerini silmek isteyen belediye yetkilileri minik Samet ve Enes’e yeni oyuncaklar hediye etti. Oyuncakları çamur altından kalan minikler aldıkları hediyelerle oldukça mutlu oldular.

“SADECE CANIMIZI KURTARABİLDİK”

Yaşanan faciada evde olmayan baba Nezir Aksakal, “Olay sırasında benim dışımda herkes evdeydi. Toprak kayması olduğunu anlayınca herkesi dışarı çıkarmak için hemen eve koştum. Hiçbir şeyimizi alamadık, sadece canımızı kurtarabildik” dedi.

“BABA OĞLUNA BU KADARINI YAPAMAZDI”

Olay esnasında memleketi Erzurum’da olduğunu aktaran dede Mehmet Emin Aksakal, yapılan maddi ve manevi yardım karşısında duygularına hakim olamadı. Mutluluk gözyaşları döken Aksakal, “Allah razı olsun, hemen sahip çıktılar. Çocuklarım evden hiçbir şeylerini alamadan çıkarken, giydirmişler, ev vermişler. Erzurum’dan sıkıntı içerisinde koşa koşa geldim gördüm ki, baba oğluna bu kadarını yapamazdı” diyerek yetkililere teşekkür etti.

Ailenin barınma ihtiyacını karşılayan ve ev kiralarını üstlenen Arnavutköy Belediyesi, kullanılamaz hale gelen eşyaların yerine yenilerini aldı. Belediye yetkilileri aileye gereken yardımları yapmaya devam edeceklerini de belirtti.

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