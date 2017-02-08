Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...

Enkaz altından çıkarılan depremzede: Beni kızım kurtarmış

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin depremle sallanan Ayvacık İlçesi'nde pazartesi günü meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğündeki depremde yıkılan evlerinin enkazı altından yaralı kurtarılan 50...

Enkaz altından çıkarılan depremzede: Beni kızım kurtarmış

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin depremle sallanan Ayvacık İlçesi'nde pazartesi günü meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğündeki depremde yıkılan evlerinin enkazı altından yaralı kurtarılan 50 yaşındaki Kadir Köseoğlu, hastanede 2 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi. Kadir Köseoğlu, "Beni, enkaz altından 17 yaşındaki büyük kızım Nurcan kurtarmış" dedi.
Ayvacık'ta pazartesi sabah saat 06.51'de meydana gelen ilk büyük sarsıntıda en büyük hasar Yukarıköy'de meydana geldi. Burada yıkılan evinin enkazı altından kurtarılan 4 çocuk babası Kadir Köseoğlu, Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boynunda ve belinde ezikler bulunan Köseoğlu, tedaviye alındı. İki gün süren tedavisinin ardından dün akşam taburcu edilen Kadir Köseoğlu, köyüne döndü. Geceyi çadırda geçiren Köseoğlu, yıkılan evini görmek istemedi.
Yukarıköy'de büyük yıkıma neden olan deprem anında yaşadıklarını anlatırken şunları söyledi:
"Sabah erken uyanmıştık. Çocukları okula göndermek için hazırlanıyorduk. O anda ev sallanmaya başladı. Çocuklara seslendim. Eşim de ayaktaydı. En son, yatak odasının kapısını açmaya hazırlandığım anı hatırlıyorum. Deprem ve sonrasına dair ise hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Göçük altında kalıp, yaralanmışım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Boynum ve belimden yaralandım. Üzerime yaklaşık 50 kiloluk taş düştü. Beni, enkaz altından 17 yaşındaki büyük kızım Nurcan kurtarmış."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.