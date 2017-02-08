Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...

Enkaz altından çıkarılan depremzede: Beni kızım kurtarmış (2)

O ANLARI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Ayvacık'taki pazartesi sabahı Richter ölçeğine göre 5.3'lük ilk depremde yıkılan evlerinin enkazından babasını kurtaran 17 yaşındaki Nurcan Köseoğlu, o anları anlatırken gözyaşlarını...

Enkaz altından çıkarılan depremzede: Beni kızım kurtarmış (2)

O ANLARI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Ayvacık'taki pazartesi sabahı Richter ölçeğine göre 5.3'lük ilk depremde yıkılan evlerinin enkazından babasını kurtaran 17 yaşındaki Nurcan Köseoğlu, o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Nurcan Köseoğlu, babasını kurtarmasını şöyle anlattı:
"Deprem anında üstüme taşlar dökülmeye başlayınca uyandım. Sarsıntı şiddetliydi, yıkılmalar başladı. Sarsıntının ardından baktığımda babam enkazın altındaydı. Babam yatak odasından çıkmak isterken enkaz altında kalmıştı. Ensesinde büyükçe bir dirsek taşı vardı. O taşı üzerinden aldım. Sonra kendisini yerden kaldırdım. Sıcağı sıcağına acısını hissetmiyordu. Onu bulunduğu yerden çıkardım. Ardından dış kapıya gittim ancak sıkıştığı için açılmıyordu. Yerdeki keseri alıp, kapıyı zorlayarak açtım. Bu arada kapının arkasına devrilen buzdolabını da kaldırdık. Sonrasında ise kapıyı açarak, kendimizi dışarı attık. Çıktığımızda yollarda ambulanslar falan vardı. Babamı ambulansa bindirdik. Önce Ayvacık'a hastaneye götürdüler. Ardından Ezine'ye sevk ettiler. Tedavisinin ardından taburcu olup, köye döndü."
İlk sarsıntıda harabeye dönen evlerinin ikinci sarsıntıda daha da yıkıldığını anlatan  Nurcan Köseoğlu, "Mağduriyetimiz büyük ama şimdilik yine de iyiyiz. En azından canımızı kurtardık. Artık o eve girmemiz mümkün değil. Şimdilik çadırda kalmaya devam ediyoruz. Konteynerlere taşınacağımız söylendi. Orada bir şekilde yaşamımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.