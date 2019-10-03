Eniştesinin öldürdüğü kadının cenazesi Fas'a gönderildi (2)

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EŞİ DOĞUM YAPTI Antalya'da, kız kardeşi Rajae Ait Lhaj, eşi Ercan Karakaş tarafından öldürülen 9 aylık hamile Siham Karakaş, dün hastanede doğum yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kontrol altında tutulan Karakaş, bir kız bebek...
GENEL 03.10.2019, 15:28
EŞİ DOĞUM YAPTI
Antalya'da, kız kardeşi Rajae Ait Lhaj, eşi Ercan Karakaş tarafından öldürülen 9 aylık hamile Siham Karakaş, dün hastanede doğum yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kontrol altında tutulan Karakaş, bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğin, normalden bir hafta önce dünyaya geldiği, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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