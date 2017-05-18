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'Engelsiz' mezuniyet sevinci

AVCILAR'da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Avcılar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ndeki (Okulu) son sınıfta bulunan orta derece zihinsel 10 öğrenci için tören düzenlendi. Ööğretilebilir düzeydeki zihinsel engelli bireylerin...

'Engelsiz' mezuniyet sevinci
AVCILAR'da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Avcılar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ndeki (Okulu) son sınıfta bulunan orta derece zihinsel 10 öğrenci için tören düzenlendi.
Ööğretilebilir düzeydeki zihinsel engelli bireylerin eğitim gördüğü Avcılar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'ndaki 12'nci sınıfa devam eden 10 öğrenci okuldaki son günlerine girdi. Okul yöneticilerinin isteği üzerine Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden Firuzköy Sosyal Tesisleri'nde mezuniyet töreni düzenlenmesini istedi. Tesislere yakınları ve bazı öğretmenleri ile ile araçla getirilen cüppe ve kep giydirilen 10 öğrenci oldukça heyecanlı göründü. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, "Her türlü engelle mücadele edeceklerine, herkesten iyi olan kalpleri üzerine yemin eden özel çocuklarımızı kutluyor, eğitim hayatlarında başarı diliyoruz" dedikten sonra birer hediye verdi.

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