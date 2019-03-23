Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, () – ANKARA Barosu ve Atılım Üniversitesi’nin ortak çalışması olan engellilerin adalete erişimde yaşadığı sorunların giderileceği ‘Engelsiz Adalet’ projesinin lansmanı gerçekleştirildi.

Ankara’da bir otelde düzenlenen programla, Ankara Barosu ve Atılım Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Engelsiz Adalet’ projesinin lansmanı gerçekleştirildi. ‘Engelsiz Adalet’ projesi ile dezavantajlı grupların kolluk, noter ve yargılama makamlarında adalete erişimlerinin bilinçli ve etkin çalışma ile kolaylaştırılması sağlanacak. Bu kapsamda, hak eğitimi ve bilinçlendirme kampanyaları dâhil olmak üzere avukata erişim, adli yardım sisteminin engellilere uygun hale getirilmesi, işaret dili çevirmeni bulmakta yaşanan sorunlar, erişilebilirlik gibi pek çok soruna yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

‘PROJENİN TÜM TÜRKİYE’DE YAYILMASINI PLANLIYORUZ’

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağlam, ‘Engelsiz Adalet’ projesinin Ankara özelinde başlayıp tüm Türkiye’de yayılmasını planladıkları bir proje olduğunu söyledi. Sağlam, “Engelli hakları noktasında yasal düzenlemelerin avukatlar, hâkimler, savcılar, kolluk görevlileri ve hak öznesi ile engellilerin kendi haklarını öğrenmeleri, bilinçlenmeleri konusunda ciddi bir eğitim kısmı olan projedir. Bu kapsamda biz meslektaşlarımıza hem engelli hakları konusunda eğitim verdik, hem de işaret dili dâhil olmak üzere ciddi bir eğitim programından geçirdik. Bundan sonraki aşamada ise, kolluk dâhil olmak üzere hâkimlerin, savcıların bu konuda bilinçlenmesi ve eğitim alması konusunda Bakanlık ile görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

‘HER ŞEYİN ENGELLİ BİREYLERE UYGUN HALE GELMESİNİ AMAÇLADIK’

‘Engelsiz Adalet’ projesini gerçekleştiren Türkiye’de ilk ve tek baro olduklarını ifade eden Ankara Barosu Engelli Hakları Merkezi Başkanı Avukat Merve Bayram, projede stajyer avukatların da destek olduklarını kaydetti. Proje dâhilinde engelli bireylere yardımda bulunan avukatlardan biri olduğunu söyleyen Merve Bayram, “Biz avukatlarımıza bende dâhil olmak üzere işitme engelli bireylere yardımcı olabilmek adına işaret dili eğitimi alıyoruz. Görme engelli bireylerimize yardımcı olabilmek için broşürlerimizi Braille Alfabesi ile bastık. Bedensel engelliler için de adliyelerde asansörlerin dar olması veya adliyeye girişte eğimlerin fazla olması nedeniyle tek başlarına çıkamayacakları için başsavcılıkla görüşmeler yaptık. Her şeyin engelli bireylere uygun hale gelmesini amaçladık. Maddi durumu iyi olmayan engelli bireylere de ücretsiz avukatlık hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı da, projede engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmaların yer aldığını söyledi. Kendisinin de sporcu olarak diğer sporculardan daha az fırsat ve imkânlara sahip olduklarını belirten Sümeyye Boyacı, bu konuda da duyarlılığın ve imkânların arttırılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’de engelliler için atılan her adımda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Türkiye Millî Ampute Futbol Takımı 2’nci Kaptanı Rahmi Özcan ise, engelli bireylerin topluma kazandırılması için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.