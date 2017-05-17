Engellliler ve aileleri Boğaz'da tekne turunda...

AVCILAR Engellere Eğitim Hizmet Eğitim Kültür Dayanışma Derneği (AVENDER) tarafından engelliler ve aileleri Boğaz turunda götürüldü.AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar, ‘Engelliler Haftası’ nedeniyle ilçedeki engelli gençler ve ailelerin sosyal yaşamdan kopmamaları, 1 günlüğüne de olsa yaşadıkları sıkıntıdan uzaklaşabilmeleri amacıyla İstanbul Boğazı’nda tekne gezisi düzenlemek için harekete geçti. Bu geziye Avcılar Belediyesi 5 otobüs ile ulaşım desteği verirken Küçükçekmece Belediyesi de tekne ile tüm yiyecek ihtiyacını karşıladı. Çocuk yaştaki ‘Özel’ konukları palyaço eğlendirmeye çalışırken Sami Çelik ve orkestrası, boğazın eşsiz güzellikleri arasında sevilen hareketli şarkı ve türküleri söyledi. Engelliler ve yakınları da hareketli müziğe zaman zaman oynayarak eşlik etti. Derneğe gelen engellilere her sosyal etkinlikte udu ile moral vermeye çalışan Halit Birgin de teknede mini konser verdi. Aileler, böyle bir geziyi düzenleyen ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

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