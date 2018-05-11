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Engellilerle bir gün geçirip, sorunlarını öğrendiler

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'Benimle gezer misin? Gönüllüm olur musun?' projesi kapsamında engelli bireylerle bir gün boyunca çarşı ve pazar gibi sosyal hayatın içinde birlikte olan gönüllüler, onların sıkıntılarını yaşayarak öğrendi. Datça...

Engellilerle bir gün geçirip, sorunlarını öğrendiler
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'Benimle gezer misin? Gönüllüm olur musun?' projesi kapsamında engelli bireylerle bir gün boyunca çarşı ve pazar gibi sosyal hayatın içinde birlikte olan gönüllüler, onların sıkıntılarını yaşayarak öğrendi.
Datça Engelim Olmayın Derneği'nin öncülüğünde, Datça Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu ve Datça Belediyesi'nin işbirliğinde, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 'Benimle gezer misin? Gönüllüm olur musun?' projesi, bir hafta boyunca devam edecek. Etkinliğin ilk gününde zihinsel engelli Fırat Ergüven'e (28) gönüllü olan Hatice Top (36) ve ortopedik engelli Ömer Babacan'ın (53) gönüllüsü Jasemin Sadıker (42), Datça'yı gün boyu birlikte dolaşarak yaşanan zorluklara birebir tanık oldu.
Ortopedik engelli Ömer Babacan, yaşamları boyunca hayatın her alanında birçok sorunla mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan iyi niyetli çabaların, bilinçsiz insanlar yüzünden heba olduğunu belirten Babacan, "Datça Belediyesi, engellilerin şehir içindeki ulaşımını kolaylaştırmak için bazı önlemler alıyor. Ancak engellilerin geçiş rampaları, motosikletler ve bazı otomobil sürücülerinin hatalı parkları nedeniyle geçit vermiyor. Bu işgaller nedeniyle hareket kabiliyetimiz adeta elimizden alınıyor. Sürücülerin bu konulara daha duyarlı olmalarını diliyoruz" dedi.
Hayatında ilk kez bir engelliyle bir günü birlikte geçirdiğini söyleyen Hatice Top, "Doğrusunu söylemek gerekirse, birlikte geçirdiğimiz saatlerde pek çok sorunla yüz yüze geldik. Öncelikle daha önce benim de bu yaşananlardan haberim yoktu. Birlikte dolaşıp gezince sorunları yaşayarak gördüm. Dilerim bu proje, gönüllerin sesi olur" dedi.

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