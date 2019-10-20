Engellilerin hayatına dokunan birincilik

İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılan Erzurum Mehmetçik Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Muhammet Emin Aksakal ve Çağan Orçun Çelik, 'insanlık yararına teknoloji, ulaşım' kategorisinde 'Engelliler İçin Çok Fonksiyonlu Araba' isimli yeni nesil engelli yürüme aracı projeleriyle birinci oldu. Projenin danışman öğretmeni Pınar Polat, "Festivalde 122 ülke ve 81 ilden gelen projeler vardı. Devlet okulu olarak bunların arasından sıyrılıp birinciliği aldık. Öğrencilerimle gurur duyuyorum" dedi.



İstanbul'da, 17-22 Eylül tarihlerinde yapılan TEKNOFEST İstanbul’da Erzurum'dan merkez Palandöken ilçesindeki Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. 8'inci sınıf öğrencileri Muhammet Emin Aksakal ve Çağan Orçun Çelik, 'insanlık yararına teknoloji, ulaşım' kategorisinde 'Engelliler İçin Çok Fonksiyonlu Araba' isimli yeni nesil engelli yürüme aracı projeleriyle birinci oldu.



Engelliler için yaptıkları projeyi okulların önünde tanıtımını yapan Muhammet Emin Aksakal ve Çağan Orçun Çelik, artık engelli bireylerin kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebileceklerini belirtti. Yaptıkları aracın yürüme engellinin bacaklarını kullanamamasından dolayı gaz ve fren pedalını direksiyona buton halinde koyarak engelli bireyin elleriyle aracı kullanıp trafiğe ve topluma karışmasını hedeflediklerini belirten Çağan Orçun Çelik, "Bu tasarımı otomatik vitesli araçlarda yapılmasını düşündük. Araca kişinin engelli sandalyesi ile binebilmesi için ilk olarak kumanda ile arka bagaj kısmını açıp yine kumanda yardımı ile rampayı indiriyor. Tekerlekli sandalyesi ile içeri giren engelli tekerlekli sandalyesi ile araca binince rampa ve bagaj yine yukarı kalkıyor. Engelli, aracın içerisinde sandalyesini sabitleyerek aracı sürmeye başlayabilir. İkinci olarak engellinin ayaklarıyla gaz ve frene basamadığı için direksiyona gaz ve fren pedallarını ekleyerek engellinin aracı kullanmasını sağlayan bir özelliğe sahiptir" diye konuştu.



ENGELLİLER TRAFİĞE ÇIKABİLİR



'Engelliler İçin Çok Fonksiyonlu Araba' projesini engellilerin trafiğe çıkıp işlerini yapamaması ve sosyal hayata aktif katılamaması nedeniyle tasarladıklarını vurgulayan Muhammet Emin Aksakal ise, "Aracın direksiyonunu normal kavrarken, başparmakla direksiyonu ittikçe gaz veriyor, fren butonunu ittikçe gaz kesiliyor ve fren yapılıyor. Kullanımı çok kolay. Donanımlı kullanmak için direksiyon kavrama kuvveti fazla yeterli. Sürüş esnasında eller direksiyonda olduğu için klasik donanıma göre çok daha az yoruyor ve engelliler işine çok yarıyor. Gazı kumanda ederken eller direksiyonda olduğu için güvenli sürüş açısından da avantajlı. Direksiyondaki gaz ve fren butonlarının özellikleri ise kol ve el konumu olarak istenen seviyede ayarlanabiliyor. Ayrıca kolu hangi güçle itmek istiyorsanız o düzeyde ayarlanabiliyor. İsterseniz parmak ucuyla hafif dokunarak kullanabilirsiniz, isterseniz avuç içinizle belli bir güçle basarak kullanabilirsiniz. Bu işlemi istediğiniz zaman değiştirme imkânınız var" dedi.



ÖĞRENCİLERİMLE GURUR DUYUYORUM



Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Pınar Polat, engelli insanların hayatına dokunmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:



"Biz sürekli kullanılan araçları değiştirip ve geliştirerek tasarlarız. Öğrencilerim, engelli aracı tasarladıklarını ve bununla TEKNOFEST'e müracaat etmeyi düşündüklerini söyledi. Baktık gerçekten ihtiyaç gideren, hayatı kolaylaştıran çok güzel proje. Bir sürü detay, genel raporlar hazırlayıp, çizimler, taslaklar ve prototip aşamasından geçtik. Bunlar oldukça zahmetli ama çok da keyifliydi. Amacımız engelli insanlara dokunmak ve hayatını kolaylaştırmaktı. Aracımıza, engelli biri, başka birine ihtiyaç duymadan, kendi başına binip, inebiliyor. Elektrikle çalışan bir araç tasarladık. Fakat bu istenildiğinde Hibrit veya başka bir enerji kaynağı ile çalıştırılabilir. Engelliler için bu araçlar seri üretime geçebilir, engelli de hayata çok rahat karışabilir. 8-9 aylık bir süreç. Birçok mühendislik fakültesinden destek aldık. Sanayi işlerimiz oldu, teknisyen arkadaşlardan yardım aldık. prototip için 4 bin TL masraf oldu. Gerçeği 15- 20 bin liraya yapılabilir. Devlet desteği ile çok daha uyguna engellilere ulaştırılacaktır. Boşken 30 kilometre ama üzerinde 55-60 kilo bir insan olunca saatteki hızı 20 kilometre oluyor. Bu proje, Erzurum'un büyük bir başarısıdır. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Festivalde 122 ülke ve 81 il vardı. Çoğu Fen Lisesi ve BİLSEM öğrencisiydi. Biz çoğu şeyden yoksun olarak başladık, ama çok gayretli çalıştık. Sonucunu da çok şükür aldık. İnsanlık yararına ulaşım teknolojisinde yarıştık, 130 proje vardı. Ayrıca, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) projemizle yakından ilgilendi. Düşünün, engelisiniz ve ele mahkûmsunuz, ama bu projeyle hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi işini yapabilecek ve sosyalleşecek."