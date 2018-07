Engellilerin dans edemeyeceği yorumuna inat kursa başladı

MANİSA'da yaşayan, sağ bacağının sol bacağından kısa olması nedeniyle protez kullanan Samira Hüseyinova (17), bir internet sitesinde gördüğü 'Protezliler dans edemez' yorumuna inat dansa başladı. Hüseyinova, gelecekte moda tasarımcısı olmak istediğini söyledi.

Annesi çocuk gelişimi uzmanı Gül Hüseyinova (40) ve ağabeyi Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisi Samir Hüseyinova ile birlikte 3 yıl önce Azerbaycan'dan Manisa'ya gelen İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Tasarım Bölümü 3'üncü sınıf öğrenci Samira Hüseyinova, protez bacak kullananların da dans edebileceğini gösterdi. Yaklaşık 1 aydır Manisa Dans Akademisi'nde Latin Dansları eğitimi alan Samira Hüseyinova, dansla engellerin aşılabileceğini kanıtladı.

Eşinden ayrı iki çocuğuyla birlikte yaşayan Gül Hüseyinova, Samira'nın doğuştan sağ bacağının sol bacağından kısa olduğunu, geçirdiği birkaç ameliyattan sonra olumlu sonuç alınmayınca sağ bacağına protez takıldığını anlattı. Kızının protez bacağıyla kendi başına her işini yapabildiğini dile getiren Gül Hüseyinova, "Şu anda hiçbir sıkıntısı yok. Resim çiziyor, yüzmeye gidiyor. Şimdi de tutkusu olan dansa başladı. Kimseye muhtaç değil. Tüm işlerini kendisi hallediyor" dedi.

O YORUMDAN SONRA DANSA BAŞLADI

Anne Gül Hüseyinova, kızının, bir internet sitesinde okuduğu 'Protezliler dans edemez' yorumundan sonra dansa tutkusunun başladığını söyledi. Gül Hüseyinova, "Kızım bir gün internette bir yazı okudu. O yazıda protezliler dans edemez diye bir ibare kullanılmış. Buna çok büyük bir tepki verdi. 'Nasıl protezliler dans edemez' diye tepkisini dile getirdi. Kızım bana, 'Hayır protezliler dans eder, yürür, oynar da' şeklinde düşüncesini dile getirdi. Kızım zaten evde kendi başına dans ediyordu. Piyano çaldığı için müzikle bir geçmişi vardı. Daha sonra internette okuduğu yazıya kızım cevap yazdı. 'Neden böyle bir şey yazıyorsunuz. Protez kullanan insanlar var. Onları neden hayata küstürüyorsunuz. Onlar da dans edebilir' yazdı. Bu cevabı internette okuyan İstanbul'daki bir dans hocası, kızıma, 'Samira sen dans et. Sen dans ettiğin videonu internette paylaş. Ben o videoyu her yerde paylaşacağım. Görsünler ki protezliler de dans edebilir' diye cevap yazdı. Daha sonra kızımın internet sitesinde verdiği cevabı Amerika'da dansla uğraşan eski bir milletvekili kadın okumuş. O da aynı İstanbul'daki dansçı gibi 'Sen videonu çek. Videonu hem kendi sosyal kanalımda, hem de birçok sosyal medyada paylaşacağız ve tüm dünya engellilerinde dans edebileceğini görecek' cevabını verdi. Kızım bu cesaretle dans etme kararı aldı" diye konuştu.

BAZI DANS AKADEMİLERİ KABUL ETMEDİ

Kızı Samira Hüseyinova'nın dansa olan tutkusunun artmasından sonra çeşitli dans akademilerine başvurduklarını belirten anne Gül Hüseyinova, ancak protezli olması sebebiyle bazı akademilerin Samira Hüseyinova'yı kabul etmediğini söyledi. Anne Gül Hüseyinova, "En son olarak Manisa Dans Akademisi'ne geldik. Bizi kabul edebileceklerini ve çok memnun olacaklarını, engellilerin dans etmeme gibi durumun olamayacağını dile getirdiler. Bunları duyunca hem kızım hem ben çok mutlu olduk. Şimdi 1 aydır kızımla birlikte dans öğreniyoruz" diye konuştu. Kızı Samira Hüseyinova ile birlikte dans eğitimi aldıklarını söyleyen anne Gül Hüseyinova, "Kızımı hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Kızım nerdeyse ben ordayım. Ne yapıyorsa birlikte yapıyoruz. Sonuna kadarda birlikte olacağız" dedi.

ENGELLİ ANNELERE SESLENDİ

Engelli annelere seslenen, asla çocuklarını dışarıya çıkarmama gibi davranış yapmamaları gerektiğini vurgulayan Gül Hüseyinova , "Çocuğun engelli bile olsa dışarı çıkaracaksın. Biz bunu çok yaşadık. Yolda yürüdüğümüz zaman gözler üzerimizde oluyor. Bu konuda yapacak bir şey yok. Benim kızımı da Allah yarattı, normal insanı da Allah yarattı. Bu nedenle çocuğun engelli bile olsa dışarı çıkaracaksın, her yere götüreceksin. Belki engelli çocuk ileride ya dans ederek ya resim yaparak, daha başka bir şeyle hayatını kazanacak. Bunu kimse bilemez. Engelli arkadaşlarımızda hiçbir zaman hayata küsmesinler. Hiçbir zaman 'Ben engelliyim' diye kendilerini eksik görmesinler. Tam tersi, olay eksiklik değil, olay normal insanlardan daha özel olduklarıdır. Hiçbir eksiklikleri yok. Hayatlarını devam edip, kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirsinler. Anne ve babalarına da muhtaç olmasınlar" dedi.

Samira Hüseyinova ise, dansın artık kendisinde bir tutku olduğunu, dansla insanların kusursuzlaştığını dile getirdi. Gelecekte moda tasarımcısı olmak istediğini dile getiren Samira Hüseyinova, "İleride kendi markamı oluşturmak istiyorum. Moda tasarımcısı olmak hayalim. İnsanların vücut yapılarına göre uyarlanabilir giyim yapmak. Engellilere özel protez tasarımları veya protezlere takı tasarımları yapmak da istiyorum. Ayrıca profesyonel yüzücü olmak istiyorum" dedi.

Manisa Dans Akademisi'nin sahibi ve dans eğitmeni Volkan Doğan ise, toplumda engellilerin dans edemez gibi bir algı olduğunu, ancak Samira'nın engellilerin dans edebileceği konusunda önemli bir kanıt olduğunu ifade etti. Samira'nın 1 ayda dansta önemli aşamalar kat ettiğini ifade eden Doğan, "Samira ile dans etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü kendisi dans ederken yaşadığı mutluluğu bize yansıtıyor. Samira özellikle protez bacakları olan engellilerimiz için çok büyük bir örnek" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI