Engellilere engelsiz kuş kulesi

YALOVA’nın Altınova ilçesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, 204 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü’nde Türkiye’nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesi inşa edildi. Tabiata uyumlu olması amacıyla ahşap giydirme olarak inşa edilen 18,5 metre yüksekliğinde, 7 katlı çelik konstrüksiyon kuleyi engelli vatandaşlar da asansör sistemiyle gezebilecek, buradaki sulak alan habitatını rahatlıkla gözlemleyebilecek.Orman ve Su İşleri Bakanlığı; görme, işitme ve fiziki engelli vatandaşların bütün alanlardaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi için Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü’ne Türkiye’nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesini yaptı. İnşa edilen ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaları yapılacak olan kuş gözlem kulesinin en önemli özelliği ise alana gelen yaşlı ve engelli bireylerin her kata rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayacak asansör sisteminin bulunması olduğu öğrenildi.BAKAN VEYSEL EROĞLU’NUN ESERİAltınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da Hersek Lagünü için bir kule de belediye olarak kendilerinin yaptığını söyledi. Osmangazi Köprüsü’nün yapımı sırasında Hersek Gölü nedeniyle köprünün güzergahının değiştirildiğini hatırlatan Başkan Metin Oral, “Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu’nun talimatıyla yapılan bir engelsiz kuş gözlem kulesi var. Arkasında da doğa ile ilgili eğitim alanları olacak. O konu tabi bize ayrıca onur verdi, çünkü Türkiye’de bir ilk olacak. Burada bütüncül bir proje yapıyoruz. Ayrıca tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi de olacak. Burası vatandaşlarımızın doğa ile bütünleşebilecekleri bir alan haline gelecek. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Bakanımız Veysel Eroğlu’na, hükümetimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah tüm bu projeler 2018 yılı sonu itibariyle hayata geçmiş olacak. Turizm açısından bunun bizlere ciddi katkısı olacak. Altınova halkı adına ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızı da inşallah kulenin açılışında görmek istiyoruz. Bu onun eseri” dedi.KUŞ TÜRÜ SAYISI 204 OLDUHersek Gölü’nü 2004’ten beri koruma altına aldıklarını söyleyen Başkan Oral, o günden bu yana göldeki kuş türü sayısının da arttığını söyledi. Başkan Oral, “O zaman 100 küsür olan kuş sayısı, şu an 204’e çıktı. Bunlardan 20 tanesi nadir ve korunması gereken türlerden. O nedenle gölün önemi artıyor. Kuşlarımız da burada kendileri iyi bir mekân buldular ki; sayıları her geçen gün artıyor. İlerleyen dönemlerde bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

