Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Merkel-Yıldırım görüşmesinde gündeme gelmişti, Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi
Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi
ABD ile "normalleşme" adımıyla dolar 3.75 liranın altında
Dolar 3.75 liranın altında
ABD ve Türk dışişleri bakanları basın toplantısı CANLI
ABD ve Türk dışişleri bakanları...
İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü 2 pilot Şehit
Askeri eğitim uçağı düştü 2...

Engellilere atlı terapi

SAMSUN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Engelliler İl Spor Merkezi Birimi tarafından düzenlenen programda, kentteki engelli çocuklar at binerek terapi alıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Engelliler İl Spor...

Engellilere atlı terapi
SAMSUN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Engelliler İl Spor Merkezi Birimi tarafından düzenlenen programda, kentteki engelli çocuklar at binerek terapi alıyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Engelliler İl Spor Merkezi Birimi tarafından organize edilen etkinliklerle, kentteki engelli çocuklar Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Tesisleri'nde at binerek terapi alıyor. Tesiste düzenlenen programa, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Fatih Ortaokulu, Çarşamba Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ve velileriyle birlikte 44 engelli katıldı.
Her hafta gerçekleştirilen atlı terapi ile engellilerin tedavilerinin yanı sıra binicilik sporu ile tanışmasının da hedeflendiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314