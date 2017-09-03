Engellilerden, engelliye bayram hediyesi

KARS Dolunay Derneği’nin engelli üyeleri 3 arızalı akülü aracın parçalarından yeni bir araç yaparak, kendilerini gibi engelli 13 yaşındaki Mertcan İlmezli'ye bayram hediyesi olarak verdi.Dolunay Derneği üyeleri, derneklerine getirilen arızalı engelli araçlarını tamir edip kullanılır hale getiriliyor. Üyeler, kullanılamaz durumdaki arabaların parçalarını birleştirip yeni araç ortaya çıkarıyor. Dernekte 3 arızalı akülü engelli aracının parçalarını kullanarak bir araç ortaya çıkaran derneğin engelli üyelerinden Engin Aktaş, engelli genç ve çocuklara umut oluyor.Yenilenen akülü araçlardan biri Mertcan İlmezli'ye bayram hediyesi olarak verildi. Bir özel markette çalışan baba 53 yaşındaki Veysel İlmezli, çocuğuna umut olan Dolunay Derneği yönetici ve üyelerine teşekkür etti. 2 çocuk babası Veysel İlmezli, 1.5 yaşında geçirdiği havale nedeniyle yürüyemez hale gelen oğlu Mertcan’ın bugüne kadar yürüteç kullanarak yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Çocuğunun ayak tabanını yere basamadığını, ameliyat olduktan sonra tabanına basabildiğini belirten Veysel İlmezli, şöyle dedi:"Bacakları güçsüz kalınca fizik tedaviye başladık. Önceleri ayağa bile kalkamıyordu. Çok şükür şimdi en azından yürüteçle ürüyebiliyor. Bu akülü araçla da arkadaşlarının yanına daha rahat gidi gelebilecek. Oğluma çifte bayram yaşatan Dolunay derneğine çok teşekkür ediyorum."Dolunay Derneği Başkan Yardımcısı Engelli Birimi Başkanı Faruk Ocak da ellerinde arızalı ve kullanılamaz durumda olan engelli araçlarını derneklerine bağışlamalarını istedi.

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