Engellilerden 'akraba evliliğine hayır' çağrısı

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, akraba nedeniyle engelli doğanlar, 'akraba evliliğine hayır' semineri düzenliyor.Akraba evliliğinin çok fazla olduğu Doğubayazıt'ta 'Akraba evliliğine hayır' sloganı ile harekete geçildi. Doğubayazıt Yaşama Sevinci Engelliler Derneğinin düzenlemiş olduğu seminer kapsamında her gün bir okulda öğrencilere akraba evliliğinin olumsuzlukları anlatılıyor. İlçe merkeziyle köylerde ilk ve orta dereceli okullarda verilen seminere Yaşama Sevinci Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi, Psikolog Murat Sarı ile akraba evliliği mağduru Paşa Çavlan konuşmacı olarak katılıyor. Akraba evliliğinden uzak durulmasını isteyen Oktay Topçi, şunları söyledi:"Akraba evliliğinin engellerini iyi anlatmamız gerekiyor ki akraba evliliklerinden uzak duralım. Şu anda Doğubayazıt’taki engellilerimizin yüzlercesi akraba evliliği mağduru. Bazı ailelerin doğan bütün çocukları engelli olabiliyor. İlçemizde 4 çocuğu da engelli olan aile var. Bu seminerlerle amaçladığımız şey engellilerin günlük sorunlarını çözmek değil, engellere sebep olan unsurları ortadan kaldırmaktır."

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