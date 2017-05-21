Engelliler trafik kontrolü yaptı

ERZURUM'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı bir proje kapsamında 5 engelli çocuk, polis kıyafeti giyerek trafik denetimi yaptı.Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri; Betül Gündoğdu, Ufuk Göğtaş. Muhammed Güneş, Hasan Şimşek ve Gökhan Ümit, 'Yaşam sevinciyle hayata tutunan kardeşlerimizin yanındayız' adını verdikleri proje hazırladı. Proje ile Özel Yeni Şafak Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile trafik polisleri bir araya getirildi. Polislerle birlikte trafik denetimine çıkan fiziksel ve zihinsel engelli öğrenciler, merkez Yakutiye İlçesi'nde, trafik polisinin yönlendirmesi ile araçları durdurup sürücülerin ehliyet ve ruhsatını kontrol etti. Engelli öğrenciler, belgeleri eksik olan sürücülere 'ceza yazdı.'Yaklaşık 1 saat süren denetim sonunda üniversiteli gençler çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Projenin gerçekleştirilmesinde kendilerine destek olan Trafik Şube Müdürü ve Özel Yeni Şafak Rehabilitasyon merkezi çalışanlarına teşekkür eden Betül Gündoğdu, "Çok güzel bir gün geçirdik. Bizler projemizi gerçekleştirirken onlar da polis olmanın gururunu ve sevincini yaşadı. Polislerle birlikte uygulama yapan engelli çocuklar, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatıp, belgelerini kontrol etti. Projenin onunda bizlei de onlara küçük hediyeler verdik" diye konuştu.

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