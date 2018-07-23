Engelliler lunaparkta eğlendi

AVCILAR’daki engelliler, aileleri ile birlikte lunaparkta doyasıya eğlendi.

Avcılar Engelliler Hizmet Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar’ın girişimi ile Ambarlı Mahallesi’ndeki lunapark işletmecisi, tesisi, ilçedeki engelliler ve ailelerine açtı. Büyük bölümü ilk kez lunapark görünce şaşıran engelliler, dönme dolaptan, gondol ve çarpışan otomobillere kadar bir birinden farklı eğlence araçlarına bindirilirken, sevinç ve heyecandan çığlıklar yükseldi. Dernek Başkanı Vardar, lunapark işletmecisine teşekkür ederken, evlerinde sosyal yaşamdan uzak yaşamak zorunda kalan fiziksel veya zihinsel engellileri toplum içine çıkararak, onları her anlamda kazanmak istediklerini söyledi.



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