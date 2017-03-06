Engelliler için 900 kilometre bisiklet sürecekler

Hasan DEMİRBAŞ/ ANTALYA, () - ANTALYA'da her ikisi de 60 yaşındaki Hasan Taş ve Erdinç Öztürk, engellilerin sıkıntılarına dikkati çekmek için Çanakkale'ye bisikletle gidecek. İkili 900 kilometrelik yolu, 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde tamamlamayı hedefliyor.

Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Serebral Palsili Çocuklar Derneği, engellilerin yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek amacıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Hasan Taş ve Erdinç Öztürk, iki dernek adına "Hayatı Fark Ettirmek" sloganıyla 7 Mart Salı sabahı bisikletleriyle yola çıkacak. 11 gün pedal basacak ikili, 900 kilometre yol katederek 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaşmayı hedefliyor. Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıldönümü kutlamalarına katılacak ikili, engellilerin yaşadığı sıkıntıları anlatacak. Karaalioğlu Parkı'nda Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleriyle buluşan ikili, kendilerini uğurlamaya gelenlerle vedalaştı. Dernek üyeleri, ikiliyi el sallayarak ve arkasından su dökerek uğurladı.

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