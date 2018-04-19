Engelliler için 50 bidon mavi kapak topladı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde çiftçilik yapan Kadir Kandemir (51), engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye alınması için 50 bidon dolusu mavi kapak topladı.

Kaynarca'da çiftçilik yapan Kadir Kandemir, engelli vatandaşlara destek olmak için mavi kapak topladı. Kapakları su bidonlarının içerisine dolduran Kandemir, 10 aylık süre içerisinde 50 bidon kapak biriktirdi. Kadir Kandemir, kapakları Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (SEDAŞ) düzenlediği kampanya kapsamında kuruma teslim etti. Kapakları 10 ayda topladığını söyleyen Kandemir, "Engelli bireylere destek amaçlı bu kapakları topladım. Yetkililere teslim ettim. İnşallah kapaklar karşılığında engelli kardeşlerimiz tekerlekli sandalyelere kavuşurlar" dedi.

Kaynarca SEDAŞ yetkilileri, Kadir Kandemir'e duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.



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