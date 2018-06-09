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Engelliler çalışarak sosyalleşiyor

GAZİANTEP Fiziksel Engelliler Derneği tarafından açılan Engelsiz Kafe'de bedensel engelliler hem çalışıyor hem de sosyalleşiyor. Düğmeci Mahallesi'nde açılan kafede, gözleme, tost, çay ve meşrubat gibi yiyecek ve içecekler satılıyor....

Engelliler çalışarak sosyalleşiyor
GAZİANTEP Fiziksel Engelliler Derneği tarafından açılan Engelsiz Kafe'de bedensel engelliler hem çalışıyor hem de sosyalleşiyor.
Düğmeci Mahallesi'nde açılan kafede, gözleme, tost, çay ve meşrubat gibi yiyecek ve içecekler satılıyor. Gelen müşteriler, engellilerin yaptığı yiyecekleri tüketirken, servis hizmetinin yanı sıra canlı müzik dinletisi de sunuluyor. Büyük ilgi gören kafenin çalışanları hem sosyalleşiyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.
Kafenin engelli bireyler için bir yuva olduğunu belirten Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Oğul, "Burayı kendi imkanlarımızla açtık. Gaziantep'te olmayan bir kafe. Buradaki arkadaşlarımız moral buluyor. Sıkma, gözleme yapan Meryem sultanımız ve diğer arkadaşlarımızla aile gibiyiz. Gelen müşterilerimiz de çok sevdiklerini söylüyorlar. Burada her arkadaşımızın bir görevi var. Tost, gözleme, içecekler hazırlıyoruz. Bunun yanında gelen misafirlerimize müzik dinletisi sunuyoruz. Burada güzellik var, sevgi var. Burada olmayan tek şey engel. O yüzden burası engelsiz kahramanların kafesi" dedi.

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