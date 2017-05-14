Engelliler, 'Anneler Günü' etkinliğinde doyasıya eğlendi

Murat AYDIN/OLTU(Erzurum, () - ERZURUM'un Oltu İlçesi'ndeki İlk Paylaşım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 'Engelliler Haftası' ve 'Anneler Günü' nedeniyle program düzenledi. 'Engellilere acı acı bakmayın gülümseyin' videosu programa katılanları duygulandırdı.

Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Coşkun virdeoda yer alan konuşmasında, "Sizler için şahsım adına, bu sıkıntılarınızı paylaşamayanlar adına, sizlerin hayatını kolaylaştırmak adına bir şeyler yapmadığımız için devletimiz, kurumlarımız yapıyor, ben şahsım adına konuşuyorum, elimden geldiğimce yapmadığım için hepinizden özür diliyorum" diyerek göz yaşı döktü.

Oltu Efkan Ala Kültür Merkezindeki törene Oltu, Olur, Narman ve Şenkaya ilçelerinden 150 engelli, aileleri ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenlerde ilk olarak sahneye çıkan 20 yaş ve üzeri engelli öğrenciler masa üzerindeki bayrağa ellerini koyarak askerlik yemini etti. Askerliğin tadını çıkaran engelli gençler daha sonra ailelerine sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yemin törenin ardından sahneye çıkan özel askerler çalınan müzik eşliğinde halay çekip, göbek attı. Öğrencilerin hazırladıkları 'cüce şov' salonu dolduranların beğenisini kazandı. Ponpon kızların ve balon patlatma şovu, Aşuk Maşuk oyunlarıyla devam eden programda son olarak 'Engellilere acı acı bakmayın gülümseyin' videosu programa katılanları duygulandırdı. Video sonrası konuşan Oltu Belediye Başkan yardımcısı Osman Coşkun duygularını gizleyemedi mikrofonda ağladı. Başkan Coşkun şunları söyledi:

"Bu salonda ve başka yerlerde bir çok programa katıldım. Program hazırlayan olarak da bulundum. İtiraf etmek istiyorum. Hayatımdaki en anlamlı program bu oldu. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Sizler için şahsım adına bu sıkıntılarını paylaşamayanlar adına sizlerin hayatını kolaylaştırmak adına bir şeyler yapmadığımız için devletimiz, kurumlarımız yapıyor ben şahsım adına konuşuyorum elimden geldiğince yapmadığım için hepinizden özür diliyorum."

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