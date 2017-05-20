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Engelli vatandaş, borçları nedeniyle zorda

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da yüzde 81 engelli 45 yaşındaki Ali Kaya, borçları nedeniyle hastane masraflarını karşılayamayacak duruma geldiğini belirterek, "Bazen 8 liralık muayene ücretini bile ödeyecek param olmuyor" dedi. Antalya'da...

Engelli vatandaş, borçları nedeniyle zorda

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da yüzde 81 engelli 45 yaşındaki Ali Kaya, borçları nedeniyle hastane masraflarını karşılayamayacak duruma geldiğini belirterek, "Bazen 8 liralık muayene ücretini bile ödeyecek param olmuyor" dedi.
Antalya'da 5 yıl önceye kadar turizm sektöründe çalışan 3 çocuk babası Ali Kaya, 2012 yılında diz kapağından ameliyat olduktan sonra tekerlekli sandalyeye oturmak zorunda kaldı. Ameliyattan sonra kas erimesi hastalığı teşhisi konulan Kaya, işinden ayrıldı ve tedavi için farklı illerdeki hastaneleri dolaştı. 1.5 yıl süren tedavi sürecinde çalışamayan Ali Kaya, kredi kartlarının yanı sıra çevresine borçlandı. Daha sonra kendisine verilen engelli raporuyla malulen emekli olan Kaya, borçlarını kapatabilmek için bankadan kredi çekti. Borcu 40 bin liraya ulaşan Kaya, eşinin evde bakım aylığı olan 960 lira ve kendisinin aldığı 1410 lira emekli maaşının, borçlarından dolayı yetmediğini söyledi.
YÜZDE 81 AĞIR ENGELLİ
Yüzde 81 ağır engelli olan Ali Kaya, “Eşim tekerlekli sandalyede olduğum için işi bırakmak zorunda kaldı. Kas erimesinden sonra böbrek yetmezliği çıktı. Böbreklerimin yüzde 60'ı çalışmıyor. Psikiyatri tedavisi görüyorum. Şimdi karaciğer yetmezliği başlangıcı var. Benim 1410 lira, eşimin 960 lira evde bakım maaşı var. Bu paranın 750 lirası bankaya kredi, 400 lirası benim ve eşimin kredi kartı taksitine gidiyor. 550 lira ev kirası ödedikten neredeyse hiç paramız kalmıyor" dedi.
KAN VERMEYE GİDECEK PARAM YOK
Destek isteyen Ali Kaya, “20 gündür hastaneye gitmem gerekiyor ama parasızlıktan gidemiyorum. 8 lira olan üniversitede muayene ücreti, ilaç almaya gittiğimde karşıma çıkıyor. Maaşımdan her ay 150 ile 200 lira arasında ilaç ve muayene kesintisi oluyor. Kan vermeye gidecek kadar bile yol param kalmadığı oluyor. Borçlardan dolayı aç kaldığımız dönemler oluyor. Çocuklarıma sabah akşam kahvaltı vermekten utanıyorum ve bu beni daha çok üzüyor. Hastalığım bu süreçten olumsuz etkileniyor" diye konuştu.

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