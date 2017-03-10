Engelli uçma hayalini yamaç paraşütü ile gerçekleştirdi

YÜZDE 90 bedensel engelli ve iki bacağı doğuştan olmayan 50 yaşındaki Güneş Demiralp, Tekirdağ'da özel olarak hazırlanan yamaç paraşütü ile uçuş yaparak hayalini gerçekleştirdi. Marmara Denizi kıyısındaki Uçmakdere mevkiinde 30 dakika havada kalan Demiralp, "Mükemmel bir duygu. Hayalim gerçek oldu" dedi.

İstanbul'da bir kamu kurumunda çalışan ve doğuştan iki bacağı olmayan yüzde 90 engelli Güneş Demiralp, hayali olan paraşütle uçmak istediğini bir çok ortamda dile getirip, Tekirdağ Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü ile irtibata geçti. Kulübün eğitmenleri Kadir Aksoy, THK pilotu ve ticari tandem sertifikalı uçuş hocası Şahin Şık ile yardımcıları Faruk Esen, Yılmaz Özkaya, Demiralp'in hayalini öğrenince kendisi ile irtibat kurdu. Demiralp'in uçabilmesi için, eğitmenler ön hazırlık yaptı. Demiralp'in risk taşımayan bir uçuş yapabilmesi için yamaç paraşütüne onun için özel bir düzenek konuldu.

Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra Tekirdağ'da yamaç paraşütü alanı olan Ayvasıl mevkiine giden Güneş Demiralp'in uçuş yapabilmesi için eğitmenler Kadir Aksoy, Şahin Şık, Faruk Esen ve Yılmaz Özkaya tüm hazırları yaptı. Demiralp, yamaç paraşütünü özel olarak konulan seleye bindirilip, uçuş hocası Şahin Şık'ın yönetimindeki yamaç paraşütü ile havalandı. Yaklaşık 30 dakika boyunca havada kalan ve Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ'ın turistik alanlarından Uçmakdere'nin eşsiz güzelliklerini havadan görme imkanı bulan Demiralp, büyük mutluluk yaşadı.

Yamaç paraşütündeki uçuşu kamera ile görüntülenen Güneş Demiralp, "Mükemmel bir duygu. Hayalim gerçek oldu. Herkese tavsiye ederim. Bence herkes uçmalı" dedi. Yamaç paraşütü ile sorunsuz bir şekilde Uçmakdere kumsalına iniş yapan Demiralp'in büyük bir mutluluk yaşadığı görüldü.

Tekirdağ Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü eğitmenleri de, yamaç paraşütü ile ilk kez bir bedensel engelliyi uçurmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



FOTOĞRAFLI