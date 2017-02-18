Engelli sporcular kanyon terasında oturarak voleybol oynadı

OTURARAK Voleybol 1'inci Ligi sporcuları, Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde bulunan 80 metre yüksekliğindeki Tokatlı Kanyonu Kristal Terasında, bu sporun tanıtımı için gösteri maçı yaptı.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük’te düzenlenen Oturarak Voleybol 1’inci Lig 1’inci etap müsabakaları Karabük, Zonguldak, Samsun, Adana, Konya, Muğla, Diyarbakır ve Karaman’dan 9 takımın katılımıyla dün başladı. 3 gün sürecek lig müsabakaları kapsamında, tarihi Safranbolu İlçesi'ndeki Tokatlı Kanyonu'nda bulunan 80 metrelik kristal terasta gösteri maçı yapıldı. Müsabalara katılan tüm takımlardan sporcuların katılımıyla karma oluşturulan 2 takım, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kanyondaki terasa çıkarak güzel manzara eşliğinde maç yaptı. Oturarak voleybol sporuna dikkat çekmek, tanıtmak amacıyla yapılan gösteri maçı, kanyona gelen ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.'BU SPORDA BİZ DE VARIZ'Oturarak Voleybol Milli Takımlar Baş Antrenörü Yusuf Kenan Kök, oturarak voleybol sporunun Türkiye’de gelişimini ortaya çıkartarak insanlara bu sporun olduğunu göstermek istediklerini söyledi. Kök, "Bizim de artık bu sporun içerisinde olduğumuzu ülkemizde de oturarak voleybolun oynandığını insanlarımıza göstermek istiyoruz. Devamında da engelli arkadaşlarımızın oturarak voleyboldan haberdar olmalarını sağlayarak bu oyunun içerisinde yer almalarını istiyoruz" dedi.Dünyada belkide böylesi bir mekanda ilk kez oturarak voleybol müsabakası oynandığına dikkat çeken Kök, "Biz, dünyaya bu oyunun ülkemizdeki bu mekanlarda da oynanarak gerçek anlamda dünyada hak ettiği yere geleceğini göstermek istedik. Bizim için mekan fark etmiyor. Biz bu oyunu her yerde oynamaya hazırız ve her yerde de oynuyoruz. Bu sporu tanıtmak için böyle mekanlarda olduğu gibi gelecek zamanlarda farklı mekanlarda da oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu.FOTOĞRAFLI