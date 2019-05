Engelli sokak hayvanları için ev açtı

KARS Can Dostları Dernek Başkanı Berivan Buğan, sokaklarda kaderleriyle baş başa bırakılan engelli sokak hayvanlarının barınmaları, bakımları ve beslenmeleri için ev kiraladı. Buğan, aşılarını, tedavilerini de yaptırdığı hayvanlardan sağlıklarına kavuşanları sahiplendiriyor. Hayvanların gürültü çıkarması sebebiyle vatandaşların şikayetçi olmasına üzüldüğünü belirten Buğan, engelli rehabilitasyon merkezi açılana kadar anlayış beklediğini söyledi.Kars'ta 2018 yılında Can Dostları Derneğini kurduktan sonra Halitpaşa Mahallesi'nde bir ev kiralayan ve adına da 'Can Evi' diyen Berivan Buğan, sokak hayvanlarının yaşayabilecekleri bir ortama çevirdi. Kedi ve köpeklerin ayrı ayrı odalarda yaşadığı, bakımlarının yapıldığı, yiyecek verildiği evde dinlenme, uyuma ve yemek yeme bölümleri de yapıldı. Rahat bir ortam sağlanan evin mutfak bölümünde yiyecekler hazırlanırken, bu işlemlerin aksamadan yürümesi için de üniversite öğrencilerinden gönüllüler görev aldı. Felçli, bacağı, gözü olmayan ya da yaşlanan köpekler için bir otel olarak hizmet verilen evde daha iyi bakım ve ilgi için yenileme çalışmaları başladı. Sahipsiz, yaşlı ya da engelli hayvanların çıkardığı seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri, 'gürültü' ve 'kötü koku' sebebiyle belediyeye müracaat etti. Mahallelinin şikayetçi olduğu eve gelen ekipler, gerekli incelemeleri yaptı. Kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.Kars Can Dostları Dernek Başkanı Berivan Buğan, sokak hayvanlarını rehabilite ettirmek istediklerini bildirdi. Valilik, belediye ve üniversiteyle işbirliği içerisinde ciddi çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirten Buğan, "Ben kendim Halitpaşa Mahallesi'nde bir ev kiraladım adını da Can Evi koydum. Burada baktığımız engelli köpeklerimiz var, yavru köpeklerimiz var, kedilerimiz var. Bunların hepsi Berivan Buğan olarak üzerime kayıtlı. Aşılarını ve bütün sağlık tedavilerini yaptırıyoruz. Bunların giderlerini de bizzat kendimiz karşılıyoruz. Bu Can Evi'ni Kars'ta yapılacak güzel bir Engelli Rehabilitasyon Merkezi gerçekleşene kadar sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi.'HALKTAN DESTEK İSTİYORUZ'Mahalle sakinlerinden olumsuz tepkiler aldıklarını, köpeklerin havlayıp rahatsızlık verdikleri yönünde şikayetle maruz kaldıklarını belirten Buğan, "İlk 2018 yılının Kasım ayında buraya geldiğimizde mahalle sakinlerini oldukça sıcak karşılamışlardı. Ama şu anda şikayetler geliyor. Oysa herkesin kapısının önünde 2'şer tane 3'er tane köpek var ve onlar da havlıyorlar. Biz onların da köpeklerine yardımcı oluyoruz, kuduz aşılarını yaptırıyoruz, sağlık sorunları olduğunda bize bildiriyorlar bizler de yardımcı oluyoruz. Fakat, maalesef mahalle sakinleri bizi ciddi anlamda şikayet yağmuruna tutuyorlar. Buraya belediye görevlilerinin de gelip 'yasal olmayan hiçbir şey yok' demesine rağmen bizi huzursuz ediyorlar. Kars halkından destek istiyoruz" diye konuştu.HAYVANLAR İÇİN PROJELER VARKars'taki sokak hayvanlarıyla ilgili bir dizi projeleri olduğunu anlatan Bugan, şunları söyledi:"Yeni gelen valimizle de görüştük sağ olsun çok ilgili davrandı. Kendileri de bir şeyler yapmak istiyorlar, zaten seçimler bekleniyordu. Seçimlerde geldi bitti artık. Hem belediye hem valiliğimizin talimatlarıyla Engelli Rehabilitasyon Merkezi için kendilerinden bir yer talep edeceğiz. Kars'taki bahçeli kurumlara da bu sokak hayvanlarını sahiplendirmek istiyoruz. Orman İşletme Müdürlüğü de bize destek olacaktır diye umut ediyoruz. Sonuçta kısırlaştırılmış ve aşıları yapılmış hayvanları kurumlara da aldırabileceğimizi düşünüyoruz. Hayvanlar artık bu kadar sahipsiz kalmasın istiyoruz. Sponsorlarımız da var ama yetiştiremiyoruz tabiİ ki. Bu anlamda bütün kurumlardan mama desteği de almak istiyoruz. Artan yemekleri almak istiyoruz. Kars'taki sokak hayvanlarını problem olmaktan çıkarmak istiyoruz. Herkesin özellikle çocukların hayvan sevgisiyle dolu olmasını istiyoruz."AZERBAYCAN'DA AVUKATTI, VETERİNERLİK OKUYORCan Evi'nin gönüllülerinden Azerbaycanlı Afak Agayev, Veterinerlik Fakültesi'nde okuduğunu belirterek, "Azerbaycan'da asıl mesleğim avukatlıktı. Orada avukatlığı bıraktım ve hayvan sevgim nedeniyle Kars'ta gönüllü olarak bu hayvanların bakımlarını üstlendim. Sokak hayvanlarına olan sevgimden dolayı onlara canı yürekten bakıyorum. İnşallah onlar için güzel şeyler yapıyoruzdur. Hayvanlar burada çok iyi bakılıyorlar. Etrafa rahatsızlık vermiyorlar. Zaten hepsi bakıma ve ilgiye muhtaçlar. Öyle rahatsızlık verecek halleri de yok zaten" dedi.

