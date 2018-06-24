Engelli seçmene merdiven engeli

ANTALYA'da, oy kullanmaya tekerlekli sandalyesiyle giden omurilik felçli Suzan Ertürk (36), seçim sandığının bulunduğu okulun birinci katındaki salona diğer seçmenler tarafından taşındı.Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde oturan ve özel bir firmada çalışan Suzan Ertürk, oy kullanmak için annesi Hanife Ertürk (67) ile birlikte aynı mahalledeki Düdenbaşı İlk ve Ortaokulu'na gitti. Okulda asansör olmadığı için Ertürk, oy kullanacağı 2095 numaralı sandığın bulunduğu birinci kata, diğer seçmenler tarafından ekerlekli sandalyesiyle birlikte taşındı. Ertürk, oyunu kullandıktan sonra yine aynı şekilde indirildi.Demokratik hakkını kullanmak, vatandaşlık görevini yapmak için zorluk yaşadığını belirten Türkiye Sakatlar Derneği üyesi Suzan Ertürk, "Dernek olarak, engellilerin kimseye muhtaç olmadan yaşaması için mücadele veriyoruz. Kucakta taşınmak istemediğim halde, bunu belirtmeme rağmen maalesef bu şekilde taşınarak oy kullanmak zorunda kaldım. İlgililerin engelli ve yaşlılar için önceden bu önlemi alması lazım" dedi.

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