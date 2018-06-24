Engelli seçmen ambulansla oy kullanmaya gitti

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde 467 sandıkta 134 bin 935 seçmen oy kullanmaya başladı. Oy kullanımına gidemeyen engelli ve hastalar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla sandık başına götürüldü ya da evlerine getirilen sandıklarda oy kullanması sağlandı.

Şirinkuyu Mahallesinde oturan yürüme engelli Mahmut Bakşi (72) oy kullanmaya gidemeyince sağlık ekibinden yardım istedi. Ekipler tarafından evinden alınarak oy kullanacağı Hüsnü Özyeğin İlkokulu'na götürülen Bakşi, 1412 nolu sandıkta oyunu kullandı.

İlçede raporlu ve yatalak olan 13 kişi de ilçe seçim kurula tarafından evlerine gönderilen seyyar sandıklarda oy kullandı.



FOTOĞRAFLI