Engelli sayılmak isteyen 5 yaşındaki Duhan: "Benim hiç arkadaşım yok"

Hakime TORUN / İSTANBUL () - DOĞUŞTAN omurilik hastası olan 5 yaşındaki Duhan Berat Güneyli'ye, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, "Ağır derecede hareket bozukluğu, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 80" raporu verdi. Rapora itiraz eden çocuğun ailesi, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 80 olan çocuklarına engelli statüsü verilmemesinden dolayı mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

5 yaşındaki omurilik hastası Duhan Berat Güneyli, "Benim arkadaşım yok ki. İyi olursam, dışarı çıkarım oynarım. Yürümem lazım ama yürüyemiyorum" dedi.

Spina Bifida (Omurilik hastalığı) hastası olan 5 yaşındaki Duhan Berat Güneyli isimli çocuğa, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, "Ağır derecede hareket bozukluğu, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 80" raporunu verdi. Duhan Berat Güneyli'nin ailesi, "Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan engelli sağlık kurulu raporlarında verilen çelişkili kararlar nedeniyle" hakem heyet olarak belirlenen Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduklarını belirtti.

Duhan Berat Güneyli'nin babası Murat Güneyli, hakem heyet olarak başvurdukları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, "Ağır derecede hareket bozukluğu, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 80" şeklinde verdiği rapora sitem ederek yetkililerden rapor ile ilgilenerek gereğini yapmasını beklediklerini dile getirdi.

"ÇOCUĞUN DOĞUMUNA 8- 10 GÜN KALA HASTA OLDUĞU BELLİ OLDU"

Çocuğunun sağlık durumuna ilişkin gözü yaşlı bilgi veren baba Murat Güneyli, "Eşimin doğumundan önceki son kontrolünde yani doğuma, 8- 10 gün kala hasta olduğu belli oldu. Hiçbir şeyi yoktu. Anne karnında hasta olduğu bilgisini aldık. Şu anda çocuğun sağlık durumu iyi değil. İdrarını annesi tank ile yaptırıyor. Günlük fizik tedavisi var. Engelli raporu için başvurduk Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi yüzde 60 rapor verdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni seçtik. Yüzde 80 bir rapor verdiler. Rapora itiraz hakkı olduğunu öğrendik. Fakat doktorların rapordaki bazı yerleri doldurmamasından dolayı çocuk ne kaymakamlıktan ne de herhangi bir kurumdan bir yardım alamıyor. Çocuk büyüdükçe sorunu da büyüyor. Her yıl 2 defa ameliyat oluyor. Yardım istiyoruz" diye konuştu.

"YÜZDE 80 ENGELLİ RAPORU VAR ÇOCUĞUN AĞIR ENGELLİ OLMADIĞINI SÖYLÜYORLAR"

Engelli çocuğuna asgari ücretle çalıştığı için daha iyi koşullarda bakamadığını belirten baba Murat Güneyli, "Yüzde 80 engelli raporu var çocuğun ağır engelli olmadığını söylüyorlar. Raporla ilgili bir şey istemiyorum, bu çocuk yürüyecekse, o zaman benim çocuğumu yürütüp teslim etsinler. Bu rapora göre ilgilenmiyorlar demektir" dedi.

"RAPORA İLİŞKİN GÖRÜŞMEYE GİTTİK CEVAP VERECEK MUHATAP BULAMADIK"

Çocuklarının yüzde 80 raporu olmasına rağmen engelli statüsünde olmamasının nedeni anlamadıklarını belirten baba Murat Güneyli, "Rapora ilişkin görüşmeye gittik cevap verecek muhatap bulamadık. İl Sağlık Müdürlüğü'ne yönlendirdiler oraya da gittik. Sadece memurun bize söylediği 'hakkımızın dolduğu yani rapora itiraz hakkımızın olmadığı' bilgisi. 'Bu mahkemede çözülecekmiş' o şekilde söylüyorlar. Ben kimi nereye şikayet edeceğim onu bilmiyorum. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Ben akşama kadar işteyim. Çocuk haftada 5 gün fizik tedaviye gidiyor. 2 gün de eşim hasta oluyor. Onunla uğraşıyorum. Çocuk sürekli kucakta yürüyemiyor. Yetkililerden bu raporlara bir çözüm bularak bize yardımcı olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanlığına, başbakanlığa da yazı yazdım. Yazdıklarıma karşılık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan bir memur aradı. İtiraz hakkımızın olduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne gidince itiraz hakkımızın olmadığını söylediler bize. Eşim çocuğun sağlık durumundan dolayı çalışamıyor ben tek başıma çalışıyorum. Evimiz kira, hiçbir şey yapamıyoruz. Bu çocuğun engelli maaşını niçin vermiyorlar?" diye konuştu.

"HUKUK YOLLARINI DENEYECEĞİM DENESEM DE NASIL BİR NETİCE ALACAĞIM BİLMİYORUM"

Rapora ilişkin dava açmayı düşündüğünü belirten baba Murat Güneyli, "Ben bu raporu veren başhekime sormak istiyorum, bu çocuk yüzde 80 engelli rapora göre. Bir insan yüzde 80 engelliyse bu çocuk nasıl sürekli engelli değil diye bir rapora onay veriyor? Elini vicdanına koysun, kendi çocuğu veya yakını olsa bu rapor ile ilgili ne yapardı? Açık net söylesin Şişli Etfal'in başhekimi. Kim onaylamışsa bu çocuk ağır engelli değil diye dürüstçe çıksın açıklasın. Hukuk yollarını deneyeceğim. Denesem de nasıl bir netice alacağım onu da bilmiyorum. İnşallah iyi bir sonuç alırız. Bu çocuk ağır engelli değil deniyorsa, doktor bu çocuk ile ilgilenmiyor demektir. Bir çözümü varsa çocuğumu yürütüp bana versinler. Bu rapora göre ağır engelli değil deniyor. Değilse bana bu çocuğu yürütüp verin. Çocuk yürümüyor diyorsanız, o zaman bu çocuğun hakkını verin" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK DOĞDUKTAN 12 SAAT SONRA AMELİYAT OLDU"

Çocuğunun sırtını açarak sağlık durumu hakkında bilgi veren baba Murat Güneyli, "Çocuk doğduktan 12 saat sonra ameliyat oldu. Beyin, ayak sinirlilerini algılayamadığı için çocuk yürüyemiyor" dedi.

"YETKİLİLERLEDEN BUNA BİR ÇARE BULMASINI İSTİYORUZ"

Ev hanımı olan zamanının büyük bir bölümünü engelli çocuğuna ayıran anne Beyhan Güneyli, "Çocuk sürekli kucağımda hastanelere, fizik tedaviye götürüyorum. Yetkililerden buna bir çare bulmasını istiyoruz" dedi.

OMURİLİK HASTASI ÇOCUK: "BENİM ARKADAŞIM YOK Kİ"

Sağlık durumu iyi olmadığı için gönlünce oyun oynayamayan bir artı bir evin dar bir alanında sürünerek oyun oynamak zorunda kalan 5 yaşındaki omurilik hastası Duhan Berat Güneyli, "Benim arkadaşım yok ki. İyi olursam, dışarı çıkarım oynarım. Yürümem lazım ama yürüyemiyorum" dedi.

TORUNLARININ SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI İSTİYORLAR

Duhan Berat Güneyli'nin anneannesi Aysel Ergin ve dedesi Sami Ergin torunlarının sağlık durumundan duydukları üzüntüyü dile getirerek, torunlarının engelli statüsünde olması gerektiğini ifade etti.

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