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Engelli Samet'e istediği kıyafetleri polis aldı

DÜZCE'de, polis ekibi, mağazanın önünde ağlayarak, babasından yeni kıyafetler almasını isteyen engelli Samet Koçak'a (19) beğendiği giysileri aldı.  Düzce Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, Mansur Bayram...

Engelli Samet'e istediği kıyafetleri polis aldı
DÜZCE'de, polis ekibi, mağazanın önünde ağlayarak, babasından yeni kıyafetler almasını isteyen engelli Samet Koçak'a (19) beğendiği giysileri aldı. 
Düzce Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, Mansur Bayram Caddesi'nde devriye görevi yaparken, engelli Samet Koçak'ın giyim mağazasının önünde ağladığını gördü. Polisler, gencin neden ağladığını öğrenmek üzere yanına gitti. Samet Koçak'ın, babası Hüseyin Avni Koçak'tan kıyafet almasını istediği ancak maddi durumlarının yetersiz olduğu öğrenildi. Bunun üzerine 4 polis memuru, genci alarak, mağazaya götürdü. Samet beğendiği pantolonu, tişörtü ve ayakkabıları alırken, polisler tarafından ücreti ödendi. Pamuk şeker de alınan Samet Koçak, büyük mutluluk yaşarken, polislere teşekkür etti. 

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