Engelli rekortmen omurilik felçlileri için koşacak

MARMARA Depremi'nde iki ayağını kaybeden, geçen yıl kendisine ait rekoru geliştererek 31.2 metreye dalan Ufuk Koçak (42), omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak için organize edilen Wings For Life World Run'ın yarın İzmir'de yapılacak Türkiye ayağına hazırlanıyor. Yaklaşık 1,5 aydır koşuya hazırlanan Ufuk Koçak, omurilik felci yaşayan insanlara destek olmak istediğini belirterek, "'Eksikliklerimizi tamamlayabiliyorsak, insanız' sloganıyla bu koşuya hazırlandım" dedi.Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te oturduğu evin enkazında iki ayağını da kaybetmesine karşın yaşam mücadelesini hiçbir zaman kaybetmeyen Ufuk Koçak, geçen yıl 31.2 metreye dalarak, kendisine ait olan dünya engelliler serbest dalış rekorunu 9.2 metre geliştirdi. 2015 yılında dünyanın en uzun ve en zor 10 yolu arasında gösterilen 508 kilometrelik Antik Likya yolunu 75 günde yürüdü. Ufuk Koçak şimdi de arkadaşı Gökhan Dikici ile birlikte 1,5 aydır engelli koşu bisikletiyle Wings For Life World Run'a hazırlanıyor.'Eksikliklerimizi tamamlayabiliyorsak insanız' sloganıyla bu koşuya hazırlandığını söyleyen Ufuk Koçak, "Omurilik felci yaşayan insanlar için oluşturulan fona destek sağlamak için ben de koşacağım. Arkadaşım Gökhan Dikici de bana bu koşuda destek olacak. Bu aslında çok ciddi, eğlenceli ve farkındalığı çok yüksek olan bir koşu. Omurilik felcinin araştırılması ve tedavisinde fon oluşturmak için yapılan bir koşu. Bu koşu bir yarış değil ve eğlence koşusu katılımcıların hepsi tamamı bu fona aktarılmak üzere bir bağışta bulunuyorlar. Herkes buraya rengarenk kıyafetleriyle eğlenmek için geliyorlar. Derdimiz sadece fark yaratmak ve koşamayanlar için koşmak. Ayaklarınızı bir kenara bırakın ve koşamayanlar için koşun" dedi.Ufuk Koçak,1,5 ay çalışarak kondisyon sağladığını belirterek, "Asla kimseyle yarışmak gibi bir derdimiz yok. Ulaşmak için istediğimiz bir hedef var ve o hedefin de peşinden gideceğiz. Eğer birbirimizin eksikliklerini tamamlayabiliyorsak insanız. Burada da birbirimizin eksikliklerini tamamlamak için bir aradayız. Ben ilk defa katılıyorum bu koşuya. Benim için de ilk deneyim olacak" diye konuştu.

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