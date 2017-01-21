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Engelli öğrencilerin ördeklerini çaldılar

BALIKESİR'in Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) öğrencilerinin Altınova'daki okul bahçelerinde baktıkları 5 ördek çalındı. Ördeklerden çocukların rehabilitasyonu için faydalanıldığı belirtildi. Ayvalık'ta BOED'in...

Engelli öğrencilerin ördeklerini çaldılar
BALIKESİR'in Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) öğrencilerinin Altınova'daki okul bahçelerinde baktıkları 5 ördek çalındı. Ördeklerden çocukların rehabilitasyonu için faydalanıldığı belirtildi.
Ayvalık'ta BOED'in üyesi engelli öğrencilerin baktığı 5 ördek, geçen çarşamba günü çalındı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce eski belediye binası altındaki okul bahçesinden çalınan ördekler, engelli öğrencileri üzdü. Çocukların sorumluluk alması ve hayvan sevgisini okulda da yaşaması için geçen yıl mart ayında aldıklarını söyleyen BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, "Çocuklarımız, çok sevdikleri ve sorumluluk alarak her gün besledikleri ördeklerin çalınmasına çok üzüldü. Ördekleri onlarla birlikte aldık, her gün birlikte besledik ve sevdik. Hatta havuz bile yaptık onlara. Ördeklerimiz yumurtlamaya başlamıştı. Çalınmadan önce bir kadını ördeklerin çevresinde görmüşler, yumurta aldığını söylemiş. Sonra ördeklerimiz çalındı" dedi.

FOTOĞRAF

 

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