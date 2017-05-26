Engelli öğrencilerin klibine yoğun ilgi

Eser AYDIN / MUŞ, ()-MUŞ Özel Eğitim ve İş Uygulama Eğitim Merkezi'nde görevli öğretmenler okuldaki engelli öğrencilerin yıl boyu yaptıklarını gözlemleyerek, onların neleri başardıklarını ve neler beklediklerini topluma göstermek amacıyla klip hazırladı. Sosyal medyada öğretmenler tarafından paylaşılan klip, büyük ilgi gördü.

Okul Müdürü Mahmut Yıldırım, ana sınıfından başlayarak lise düzeyindeki çocukları eğittiklerini, öğretmenlerin, öğrencilerle bir kamu spotu olabilecek klip hazırladıklarını belirtti. Amaçlarının engellileri toplumun bakış açısını değiştirmek ve engellilerin beklentilerini dile getirmek olduğuna işaret eden Yıldırım, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Kimse 'bana birşey olmaz' diye düşünmesin. Öğretmenlerimiz gerçekten çok güzel bir klip hazırlamış. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenen klip büyük bir ses getirdi. Okuldaki çocukların hepsi bizim için çok özel. İstiyoruz ki bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu.

Klip çalışmalarını yapan öğretmenlerden Sabit Erhan, ortak fikir üzerine bir hafta çalışmadan sonra klibi hazırladıklarını belirtti. Önce metin hazırladıklarını, daha sonra okuldaki tüm ortamları ve tüm öğrencilere yönelik şekilde olacak biçimde uyarladıklarını ve çekimleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Erhan,şunları söyledi:

"Okuldaki hangi öğrenci hangi becerileri yapabiliyor konusunda çalışma yaptık. ilk başta çocukların toplumdan nasıl soyutlandığını göstermek istedik. Ondan sonra fırsat verildiğinde daha neler yapabilecekleri üzeri bir tema oluşturduk. Amacımız engelli çocukların neler yapabileceğini göstermek, toplumu bilinçlendirmek ve sosyal medya üzerinden olumlu tepkiler almaktı. Hepsini de başardık." Sosyal medyada paylaşılan klip, on binlerce kişi tarafından izlendi.



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