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Engelli öğrenciler, Bigadiçli şehidin ailesini ve mezarını ziyaret etti

BALIKESİR'de, Bigadiç Sevgibağları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Şehit Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in ailesini ve kabrini ziyaret etti. Bigadiç Sevgibağları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Hatay'ın...

Engelli öğrenciler, Bigadiçli şehidin ailesini ve mezarını ziyaret etti
BALIKESİR'de, Bigadiç Sevgibağları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Şehit Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in ailesini ve kabrini ziyaret etti.
Bigadiç Sevgibağları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Hatay'ın Hassa ilçesi Çardak Yaylası'nda 2017 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bigadiçli Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in ailesine ziyarette bulundu. Öğrenciler, Bigadiç'in kırsal İlyaslar Mahallesi'nde yaşayan şehidin annesi Alime ve babası Mehmet Elçin'e başsağlığı diledi.
Ziyarette konuşan merkez müdürü Rafet Çelik, Türkiye'nin toprak bütünlüğü için şehit düşenleri hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Çelik, "Bizler evimizde, yurdumuzda kahraman Niyazi'ler ve Mehmetçikler sayesinde rahat uyuyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.
Ziyarette Şehit Niyazi Elçin'in oğulları Alperen (2) ve Metehan (5) ile de bir araya gelen engelli öğrenciler, daha sonra aile ile birlikte şehidin mezarını ziyaret ederek, dua okudu.

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