Engelli müdür Özlem öğretmen: Bizim ülkemizde kadın olmak zor

ANKARA'nın Etimesgut İlçesi'nde oturan ve müdür olarak görev yaptığı 35 kilometre mesafedeki Kahramankazan ilçesinde bulunan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne engelli otomobili ile giden engelli öğretmen Özlem Atik, tekerlekli sandalyede öğrencilerine güzel bir gelecek hazırlamanın gayreti içinde olduğunu söyledi. Geçirdiği bir kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Özlem Atik, 17 dönümlük okulu karış karış gezdiğini belirterek, tek gayesinin öğrencilerine iyi bir gelecek hazırlamak olduğunu söyledi. Atik, "Kadın olmak bizim ülkemizde zor. Çalışan kadın olmak daha da zor, idareci olmak bir daha zor. Bunun üstüne bir de anneliği ve engelliği eklerseniz, bunları komple bir araya getirdiğinizde ne kadar zor olduğunu düşünemezsiniz. Ancak engelliden öğretmen de oluyor, idareci de olunuyor" dedi.

Özlem Atik, Van'ın Erciş ilçesine öğretmen olarak atandıktan sonra kendisini ziyarete gelen babasını Van Devlet Hastanesi'ne kontrole götürürken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp takla attı. Araç içinde sıkışan Özlem öğretmen, omuriliğine aldığı darbe sonucu henüz 28 yaşında bir çocuk annesiyken tekerlekli sandalyeye bağlı devam ettirmeye başladı. Bir yıllık fizik tedavisinin ardından Milli Eğitim müfettişlerin 'seni emekliye ayıralım' önerisini kabul etmeyen Özlem öğretmen, tekerlekli sandalyede de olsa görevini layıkıyla yapabileceğini ve daha birçok öğrenci yetiştireceğini belirtip, mücadelesine devam edeceğini söyledi. Görev yaptığı okullarda, okulun fiziki şartlarından ve idarecilerinden dolayı karşılaştığı birçok engel ve engellemelere rağmen pes etmediğini belirten Özlem Atik, yaşantısı ve hayat enerjisiyle çevresine başarı için hiçbir şeyin engel olamayacağını aşılamaya çalıştığını söyledi. Kahramankazan'da görev yaptığı 17 dönüm arazi üzerine kurulu okulun her noktasını gezip, denetlemelerini aksatmadan yerine getiren Atik, bu gayreti ve çalışkanlığı ile okul başarısında da önemli bir aşama kat etiklerini belirtti.

EVDE, HERKES KENDİ İŞİNİ YAPAR

İlkokul arkadaşı olan Yusuf Atik ile yıllar sonra tekrar görüşmeye başlayan ve evlenen Atik çiftinin 21 yaşında Doğukan adında bir de çocukları bulunuyor. Eşini mutfağa sokmayan Özlem Atik, evin yemeklerini kendisinin yaptığını belirterek, yemek sonrası hazırladığı kahveyi de eşiyle birlikte yudumladıklarını belirtti. Tekerlekli sandalyede yaşamanın dışarıdan görüldüğü gibi bir engel olmadığını dile getiren okul müdürü Özlem Atik, "Arkadaş çevresinde sohbet ederken 'eşimin kahvesini kendim yapar götürürüm' diye söylerken şöyle bir bakıyorlar, 'Allah Allah olur mu?' diyorlar. Onu yapmak benim için büyük bir zevk. Eş olarak ona olan saygımın bir göstergesi" dedi.

BİZİM ÜLKEMİZDE KADIN OLMAK, İDARECİ OLMAK ZOR

Ülkemizde kadın olmanın zorluklarını dile getiren lise müdürü Özlem Atik, "Kadın olmak bizim ülkemizde zor. Çalışan kadın olmak daha da zor, idareci olmak bir daha zor. Bunun üstüne bir de anneliği ve engelliği eklerseniz, bunları komple bir araya getirdiğinizde ne kadar zor olduğunu düşünemezsiniz. Ancak engelliden öğretmen de oluyor, idareci de olunuyor. Bizim engelimiz sadece bize engel. Yoksa sevgiye, çalışmaya engel değil. Önemli olan bunu çevreye, öğrencilere gösterebilmek. Özlem Atik demek sabır demek, özveri demek, çalışmak demek, vatanını sevmek demek ve bugünü dünüyle aynı olmamak demek. Her engel, engelli için farklı bir engel. Engelli olan insanların çalışma hayatında daha fazla yer alması, karar alma mekanizmasında daha aktif rol almaları gerekir. Benim en büyük hayalim, böyle bir yerde görev almak" diye konuştu.

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