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Engelli kardeşlerin evinden kamyon dolusu çöp çıktı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, 3 engelli kardeşin yaşadığı evden yaklaşık bir kamyon çöp çıktı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları, çevreye kötü koku yayan evi temizledi. ​Karlıova ilçesine bağlı Suçatı...

Engelli kardeşlerin evinden kamyon dolusu çöp çıktı
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, 3 engelli kardeşin yaşadığı evden yaklaşık bir kamyon çöp çıktı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları, çevreye kötü koku yayan evi temizledi.
​Karlıova ilçesine bağlı Suçatı köyünde zihinsel engelli 3 kardeşin kaldıkları evde çöp biriktiğini tespit eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları harekete geçti. Vakıf çalışanları, evlerine bugüne kadar hiç kimsenin girmesine izin vermeyen engelli kardeşleri ikna etti. Köy muhtarı ile birlikte eve girilerek, temizlik çalışması yapıldı. İçerideki yaklaşık bir kamyon çöpü dışarı taşıyan ekipler, sonrasında evde temizlik çalışması yaptı. Kullanılamayan eşyaları da evden çıkaran vakıf çalışanları, engelli kardeşlerin bundan sonraki hizmetlerini vakıf tarafından görevlendirilen temizlikçiler tarafından yapılacağını söyledi.
Karlıova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Değirmenci, "Suçatı köyünde bu engelli ailemizi biliyorduk. Ancak bu ailenin ev temizliği yapmadığı ve yapmak isteyen akrabalarına da müsaade etmediklerini öğrendik. Bunun üzerine çalıştırılan temizlik görevlilerimizi bu aileye yönlendirdik. Aileyi önce temizlik konusunda ikna ettik. Ailemizin ev temizliğini gerçekleştirdik. Ailenin ihtiyaçları olan ev ihtiyaçlarını giderdik. Aileyi bundan sonraki süreçte de ziyaret ederek evlerinin temizliğini yapmaya çalışacağız" dedi.

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