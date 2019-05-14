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Engelli kadınlardan 'mor bileklik' ile farkındalık çalışması

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'da Engelli Kadınlar Derneği (ENKADER) üyeleri, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında el emekleriyle mor bileklik yapıp dağıttı. Bursa'da yaklaşık 300 engelli kadın üye ile faaliyet gösteren Engelli...

Engelli kadınlardan 'mor bileklik' ile farkındalık çalışması

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'da Engelli Kadınlar Derneği (ENKADER) üyeleri, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında el emekleriyle mor bileklik yapıp dağıttı.
Bursa'da yaklaşık 300 engelli kadın üye ile faaliyet gösteren Engelli Kadınlar Derneği, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için el emeği olarak yaptıkları bileklikleri ücretsiz olarak dağıttı. Dernek üyeleri adına açıklamalarda bulunan ENKADER Başkanı Canan Aykanat, "Dernek olarak Engelliler Haftası'nda farklı bir etkinliğe imza atmak istedik. Her yıl yapılan yürüyüş gibi etkinliklerden uzak, yıl boyu farkındalık amacıyla böyle bir işe imza attık. Yaklaşık 15 engelli kadın üyemizin elleriyle yaptığı 300 adet mor şans bilekliğini Mustafakemalpaşa Adnan Menderes meydanında dağıttık. İlerleyen günlerde Bursa merkez başta olmak üzere pek çok noktada bu hafta bu çalışmamızı sürdüreceğiz. 'Mor bileklik tak, engelli kadınların farkında ol' diyoruz" diye konuştu.

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