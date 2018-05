Engelli gençlere davullu zurnalı asker uğurlaması

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 24 engelli genç, 1 günlük temsili askerlik için davul zurna eşliğinde uğurlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde engelli gençler için asker uğurlama töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ ve asker adaylarının aileleri katıldı. Davul zurna eşliğinde engelli gençlerin ellerine asker kınası yakıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, bazı anneler, sevinç gözyaşı döktü. Genel Sekreter Ekici, askerlere zarf içinde cep harçlığı verdi. Antalya 3'üncü Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 1 günlük temsili askerlik yapacak engelli gençler, belediyenin tahsis ettiği otobüslerle askerliğe uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ekici, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri asker uğurlama töreninde yine heyecanlı olduklarını söyledi. Ekici, “Biliyorsunuz ki askerlik her Türk vatandaşı için haktır. Hak olması sebebiyle, bu kardeşlerimizin bu haklarını en güzel şekilde kullanabilmeleri için başkanımız Menderes Türel'in talimatı ile her birisine bu güzel günü düzenledik. Kardeşlerimin tüm günlerinin böyle olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Oğlunu askere uğurlayan Meryem Demiral, duygulandığını, söyleyecek kelime bulamadığını belirterek, “Çok mutluyuz. Allah'ın birer hediyesi bunlar bize" dedi. Kadriye İnal ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Melahat Ergüven de “Hem mutlu hem üzgünüz. Ne yapalım; kaderimiz böyleymiş. Çocuklarımızın mutluluğu için bugün buradayız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI