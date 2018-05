Engelli gençlere asker kınası yakıldı

KIRŞEHİR Bedensel Engelliler Dernek Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, bir günlük temsili askerlik yapacak 9 engelli asker adayının omuzlarına Türk bayrağı asıldı, ellerine kına yakıldı.Aşıkpaşa Spor Salonu'nda gerçekleşen programa, Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Servet Avkapan, dernek üyeleri ve engelli gençlerin yakınları katıldı. Programda türküler söylendi, oyunlar oynandı, halaylar çekildi. Kırşehir Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Servet Avkapan, yaptığı açıklamada, 8 yıl boyunca görevine hizmet etmeye doyamadığını belirtti. Engelli gençleri şerefli üniformayı giymek için birbirleriyle yarış içine girdiklerini belirten Avkapan, “Bu gençlerimiz şerefli üniformayı giymek için birbirleriyle adeta yarış yapıyorlar. Allah bizlere öyle bir şey nasip etmiş ki, 8 yıldır ben sizlere hizmet etmeye doyamadım. 8 yılda bana bacı olan, kardeş olan, yar olan herkese ayrı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse bundan sonra daha güzel yollarda yürüyeceğiz. Hepimiz bu çocuklar için oyunumuzu oynayacağız, halayımızı çekeceğiz. Bu çocuklar her zaman her şeyine layıklar. Sizler buraya gelip bu çocuklara destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Her kötü günümüz böyle olsun diliyorum” dedi.FOTOĞRAFLI