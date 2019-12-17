Engelli gençler mantar üretimine başladı, hedef 1.5 ton

BAĞCILAR Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda 45 metrekarelik mantar atölyesinde eğitim gören 38 kursiyer çalışıyor. Kompost hazırlanmasından pazarlamasına kadar mantarın her aşamasıyla ilgilenen engelliler, 36 günde 300 kilogram mantar hasadı yaptı. Engelliler bir yıl içinde 1.5 ton mantar almayı hedefliyor.

Engellilerin istihdamına yönelik kurulan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda hizmet veren mantar üretim atölyesi, çalışmalarını artırarak devam ediyor. Atölyedeki eğitime down sendromlu, hafif zihinsel ve ortopedik engellilerden oluşan 38 kişi katılıyor.

HEDEFİMİZ 1.5 TON MANTAR ÜRETMEK

Eğitmen Derya Subaşı koordinesinde kursiyerler, kompost hazırlanmasından sulamaya, mantar hasadından pazarlanmasına kadar mantarın her anına tanıklık ediyorlar.

Engellilerin takım ruhunu oluşturduklarını ve bunun da başarıyı getirdiğini belirten Subaşı, “36 günde bir ton komposttan 300 kilo mantar aldık. Bir tonda yüzde 30 başarı sağladık. Firmalarda yüzde 30 başarının en üst düzeyidir. Biz çocuklarla birlikte bunu başardık. Hedefimiz bir yıl içinde 1.5 ton mantar almak. Engellilerimiz burayı çok sahiplendiler. Bir kursiyer gibi değil buranın işçisi gibi çalışıyorlar. Artık profesyonel oldular aralarından en az 15’i bir firmada rahatlıkla çalışabilir” dedi.

Engelli gençler, mantar üretim atölyesinde teorik bilgiyi pratiğe dökerek hem motive oluyorlar hem de ilerisi için kendine iş ortamı oluşturuyor.