Engelli gence asker eğlencesi

'Engelliler Haftası' nedeniyle düzenlenen temsili askerlik törenine katılan ortopedik engelli Mertcan Özer'in ailesi eğlence düzenleyerek çocuklarının mutluluğunu kutladı.

Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda Engelliler Haftası nedeniyle temsili askerlik töreni düzenlendi. Törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Muammer Alper, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, daire müdürleri, davetliler ve engelli yakınları katıldı. Törene katılan engelliler asker üniforması giyerek 1 günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı. Yemin töreni ardından engellilerin arasında yer alan Mertcan Özer'in ailesi de çocukları için asker eğlencesi düzenledi. Çakmaklar Çamlığı Mesire Alanı'nda düzenlenen eğlenceye Başkan Yılmaz'ın yanı sıra Özer ailesinin yakınları katıldı. Engelli genç üzerinde asker üniforması ve başında mavi bereyle eğlenceye katılarak, 'En büyük asker bizim asker' sloganları eşliğinde çalan müziklerle doyasına eğlendi.



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