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Engelli genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu

OSMANİYE merkeze bağlı Serinova köyünde, doğuştan zihinsel engelli Melike Asker (30), ailesinin düzenlediği temsili düğünde, gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı. Çarşıda gezerken veya gelin damat gördüğünde sürekli annesine "Ben...

Engelli genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu
OSMANİYE merkeze bağlı Serinova köyünde, doğuştan zihinsel engelli Melike Asker (30), ailesinin düzenlediği temsili düğünde, gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı.
Çarşıda gezerken veya gelin damat gördüğünde sürekli annesine "Ben ne zaman gelinlik giyeceğim?" diyerek istekte bulunan zihinsel engelli Melike Asker'in hayalini gerçekleştirmek için ailesi temsili düğün yapmaya karar verdi. Aile ilk olarak davetiye bastırıp yakınlarına dağıttı. Kanlıgeçit İlköğretim Okulu bahçesinde akşam saatlerinde yapılan düğün öncesi, Melike Asker, kuaföre gidip saçlarını yaptırdı, ardından gelinlik giyerek süslenen gelin arabası ile alana geldi. Melike Asker, ilk dansını kardeşi Mehmet Ali Asker ile yaptı. Daha sonra ise davetliler orkestranın çaldığı müzikler eşliğinde oyunlar oynayarak, Melike Asker'in mutluluğuna ortak oldu.
Emekli işçi Ali Asker, kızının hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirterek, "Kızım Allah'ın bana verdiği bir gül. Herkesin çocuğunun mutlu olmasını isterim. Ben kimsenin çocuğunun engelli olmasını istemem ama illaki, engelli de olsa, bu mutluluğu görmesini isterim. Biz bunu gerçekleştirdik, çok sevinçliyim. Bizlere eşlik eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Çocuğunun kendisinden devamlı istediği bir şeyi gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını ifade eden anne Hatice Asker ise "Ne zaman Osmaniye'ye şehir merkezine gitsek gelinlik görüp, 'Anne bana da alır mısın?' deyip, gözümün içine bakıyordu. Bugün bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her şeyini yaptım, davetiyesini bastırdık, düğün yemeği yaptık. En güzel gelin benim kızımdır. Bütün engelli çocuğu olan annelerin de çocuklarına böyle bir şey yapmalarını, mutlu etmelerini istiyorum" diye konuştu.
Bol bol fotoğraf çektiren Melike Asker ile ailesi ve davetliler, müzik eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar oyunlar oynayıp dans etti.

FOTOĞRAFLI

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